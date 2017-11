“Carsharing is niet de toekomst”

Een fris tegengeluid voor mensen die bang zijn dat ze in de toekomst hun auto moeten delen.

Er is geen ontkennen aan, de automarkt is rap aan het veranderen. De ontwikkelingen op technologisch vlak gaan hard, of we het nu hebben over veiligheid, autonome techniek of vernieuwing op het gebied van aandrijflijnen: op alle vlakken gaan de ontwikkelingen razendsnel. In zo’n verandering zijn er altijd visionairs: mensen die ver vooruit kijken en extreme dingen roepen zodat we aan het idee van verandering kunnen wennen, de scherpste kantjes er langzaam vanaf kunnen schaven en uiteindelijk kunnen zeggen “Wat was het toch een mafkees, maar hij heeft toch wel een beetje gelijk gekregen.”

Ik kan me nog herinneren dat ik als kind eind jaren ’80 iemand op tv hoorde zeggen dat we in 2000 allemaal vliegende auto’s zouden hebben zonder wielen. De eeuwwisseling leek toen nog ver weg en ik keek waarschijnlijk graag naar de Jetsons, dus ik nam het voor waarheid aan. Veel verder dan de PAL-V zijn we echter nooit gekomen. En dat ding heeft nog steeds wielen in plaats van jetblasters of een magnetisch veld om te zweven. Oldschool.

Maar goed, een aantal van die visionairs roept al jaren dat we op den duur allemaal auto’s gaan delen. Dat we geen auto meer gaan bezitten maar dat we bijvoorbeeld een abonnement nemen bij een dienst die auto’s op afroep beschikbaar stelt. Dat soort diensten bestaan in zeker zin al in vormen als GreenWheels, Car2Go en Über. Maar laat ik vast die eerder genoemde scherpe kantjes wegnemen, gesteund door uitspraken van één van de allergrootste mannen in de autoindustrie. Carlos Ghosn (CEO van de groep waar Renault, Nissan en Mitsubishi onder vallen) zegt namelijk: “We blijven gewoon autobezitters. Carsharing is geen vervanging voor auto’s kopen en bezitten, het is een aanvulling op auto’s kopen en bezitten.” Aldus de man die met zijn groep merken de strijd aan kan met Toyota Motor Corp en Volkswagen AG, met naar verwachting 10,5 miljoen verkochte auto’s dit jaar.

Natuurlijk zie ik mezelf wel een keer een rit met iemand delen met een handige app, maar ik geef (net als Perry) de voorkeur aan mijn eigen vervoersmiddel op de oprit. Een paar autonome snufjes zou ik niet eens erg vinden voor in de file, maar ik wil een auto voor mezelf hebben. Een auto die ik altijd direct tot mijn beschikking heb, waar ik plezier aan kan beleven, die ik kan aanpassen naar eigen smaak en waar ik niet met iemand anders in hoef te zitten als ik dat niet wil. Misschien zou ik overwegen een auto te delen met mensen van mijn eigen keuze, als dat betekent dat ik de kosten kan delen voor iets wat ik anders niet zou kunnen betalen. Maar dat is voor mij ook wel de enige vorm die ik nu zou overwegen en waarschijnlijk zou het dan niet om de enige auto gaan waarvan ik een sleutel had.

Persoonlijk deel ik dus de mening van meneer Ghosn: autodelen heeft een toekomst, maar is niet dé toekomst. Of denken jullie er anders over?