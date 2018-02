De Koninklijke Marechaussee kiest voor Land Cruisers

Banzai!

Een man in een kogelwerende regenjas heeft ons ingefluisterd dat de Defensie Materieel Organisatie (DMO) een order heeft geplaatst voor in totaal veertig nieuwe Toyota Land Cruisers. Niet zo’n magere kleine variant (rijtest) maar de real deal, namelijk de luxe ‘200’ modellen.

Eerdere berichtgeving ten spijt maken ze zich kennelijk niet druk om het verbruik, want de Toyo is leverbaar met een 5.7 liter grote V8 op benzine of een 4.5 liter grote V8 turbodiesel. Deze aggregaten moeten in staat worden geacht de lompe terreinwagen inclusief bepantsering ordentelijk van zijn plek te krijgen.

De auto’s zijn in principe bedoeld voor de BSB en GBB, maar kunnen ook ingezet worden voor de HRB en OTCrijden. Mocht je het jezelf afvragen: BSB staat voor Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, GBB voor glas-in-lood Brabant Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart, HRB voor Hoog Risico Beveiliging en OTCrijden voor Opleidings- en Trainingscentrum Rijden.

De eerste order van veertig stuks wordt naar verwachting voor november 2018 gevuld. Er is echter een optie om binnen de bestaande overeenkomst nog meer auto’s af te nemen.