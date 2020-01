Belgen lopen warm voor de hybride

Wanneer de stap naar een volledige elektrische auto nog te groot is.





Een auto louter met een verbrandingsmotor of een EV. Waarom niet de tussenweg? De autoindustrie begeeft zich in een transitieperiode. Niet eerder waren er zoveel hybride auto’s op de markt als nu. De techniek combineert ICE met accu’s zodat je toch deels elektrisch kunt rijden en dit concept slaat onder de Belgen aan.

Ieder land kent zijn eigen situatie. Hier in Nederland vliegen plug-in hybrides niet als warme broodjes over de toonbank, maar dat heeft vooral te maken met ons belastingklimaat. Voor een zakelijke rijder is een EV veel interessanter dan een PHEV. Een consument moet doorgaans weer meer MRB betalen omdat een PHEV zwaarder is dan een ICE. Ook ligt het aanschafbedrag soms hoger.

In België is er juist wel enorme interesse in hybrides. Dat blijkt uit de gepubliceerde 2020 Global Automotive Consumer Study van Deloitte. Meer dan 35.000 consumenten uit 20 verschillende landen nemen deel aan deze studie. Voor het Belgische onderzoek deden 1.286 inwoners van het land mee. In het onderzoek ging het onder meer over hybride auto’s.

Volgens het onderzoek overwegen 29 procent van de Belgische consumenten een hybride auto in 2020. In 2018 was dit aantal nog 23 procent. 9 procent van de Belgen zegt zelfs een volledig elektrische auto te overwegen. De interesse in een benzine of dieselauto nam met 64 procent af in 2018 en 52 procent in 2020.

De volledig elektrische auto is nog niet heel populair onder de Belgen. Dit heeft met name te maken met de laadinfrastructuur. 320 praktijk kilometers is toch wel de minste actieradius waar Belgen op hopen. In vergelijking met Nederland valt er België nog een hoop te winnen op het gebied van oplaadpunten.

De komende vijf jaar speelt hybride een grote rol voor autofabrikanten. In de overgang naar EV’s willen merken als Kia, Volkswagen, Ford, Peugeot, Renault en vele anderen een ruim gamma aan (plug-in) hybrides aanbieden.