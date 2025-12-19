Oei, de BMW iX3 is ‘bijna uitverkocht’

Jij wil ook graag een BMW iX3? De wachtrij wordt langer en langer en BMW spreekt al bijna van ‘uitverkocht’.

Een massaproduct uitverkopen, dan moet het wel een succes zijn. BMW meent dat hun iX3 nu al uitverkocht is, terwijl het feest eigenlijk nog maar net is begonnen voor de nieuwe elektrische SUV. Hoe zit dat?

BMW iX3

Welnu, de nieuwe iX3 was al niet aan te slepen. Vanaf het moment dat je een order kon plaatsen, werd dat ook driftig gedaan door potentiële kopers. Dat betekent dat BMW weet dat jij de auto wil kopen en dus wordt één van de te bouwen iX3’s in jouw schoen gedaan. Als je er voor betaalt uiteraard. Met die logica weet BMW hoe veel iX3’s ze moeten bouwen en hoe veel ze kunnen bouwen in één dag. En dat gaat een hele kluif worden.

‘Uitverkocht’

Het aantal orders is namelijk zo groot dat BMW beweert dat de iX3 in Europa uitverkocht is. Dat klinkt vreemd, want er is niet vooraf een limitering bepaald. Het gaat echter om het jaar 2026. De wachtrij van mensen die dolgraag een iX3 willen is zo groot dat met het huidige productiedoel het merk het hele jaar 2026 bezig is met bouwen. Dus als jij ergens in de zomer een iX3 bestelt, zal de levering naar 2027 verplaatst moeten worden.

BMW zou naar verwachting zo’n 150.000 BMW iX3’s kunnen bouwen per jaar, dit gebeurt in de fabriek in Debrecen, Hongarije (en later de internationale versies in Mexico en China). Bovendien duurt het altijd even voordat een fabriek die maximumcapaciteit haalt en gaat het merk naar verwachting nieuwe varianten van de iX3 aanbieden in 2026. Kortom: het lijkt erop dat BMW iets té erg zijn best heeft gedaan op de iX3, want meer mensen willen er één dan BMW kan bouwen. Opschalen of klanten laten wachten, wie zal het zeggen. Houd rekening met dat laatste zoals het nu lijkt.