Geen spaarrente, dus dan maar een klassieke auto?

Of gewoon omdat je fan bent van oldtimers natuurlijk.





Nederland is een land van kleine gebakjes. Naast het stoplicht vliegen de Aygo’s, 107’s, C1’s je om de oren. Niet zo gek, want het belastingklimaat is er zo op ingesteld om juist dit soort autootjes te kopen. Nederland is echter ook een land van klassieke autoliefhebbers. En het aantal oude auto’s neemt alleen maar toe.

Uit kersverse cijfers van BOVAG blijkt dat er sinds 1-1-2020 inmiddels 204.642 personenauto’s van 30 jaar of ouder in Nederland staan. Dat is een stijging van 2,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Reden voor de toename van het aantal klassiekers heeft volgens BOVAG onder meer te maken met de lage rente. Een oldtimer als investering zou nog iets kunnen betekenen voor je vermogen. Trap overigens niet in het romantische beeld dat hier wordt geschetst. Investeren in (oude) auto’s is geen eenvoudige of altijd winstgevende opgave. Integendeel, het kan je uiteindelijk serieus geld kosten.

Klassiekers die wél geld opleveren zijn bijzondere exemplaren met een interessante historie of auto’s die behoorlijk zeldzaam zijn. Vanaf vandaag tot en met zondag 19 januari is Interclassics in het MECC Maastricht te bezoeken waar dit soort klassiekers te bewonderen zijn en van de hand worden gedaan.

Dat het aantal klassiekers toeneemt in Nederland is ook niet zo heel gek. Een auto uit 1990 valt inmiddels onder het label oldtimer. Ja, nu schrik jij ook hoe oud we worden hè? Door de jaren heen werden auto’s steeds betrouwbaarder en dus gaan de voertuigen langer mee.

In 2019 werden 4.785 oldtimers ingevoerd vanuit het buitenland. Dat is een stijging van 2 procent in vergelijking met 2018. De export nam daarentegen af. Met 7.471 klassiekers die de grens overgingen is dat een daling van negen procent in vergelijking met 2018.

De populairste klassiekers in Nederland zijn van de merken Volkswagen, Mercedes, Citroën, Volvo en Ford. Er kwamen vooral meer Peugeots (+7,5%) en BMW’s (6%) bij. Ook oude Porsches, Renaults en Chevrolets wonnen met 4 procent aan terrein. Ander leuk feitje: ruim 84 procent van de klassiekers is een benzineauto, 9 procent LPG en 6,5 procent is een diesel.

Oldtimers staan over heel Nederland. De meeste klassiekers tref je in Noord-Brabant (34.000 stuks), gevolgd door Zuid-Holland (31.000), Gelderland (29.000), Noord-Holland (28.000) en Limburg (17.000).

Foto: Dino deze week op het MECC in Maastricht via @spotcrewda op Autojunk