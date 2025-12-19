Is deze EV-technologie toch niet het ei van Columbus?

Voor iets wat zo goed klinkt is deze EV-technologie moeilijk aan de man te krijgen, al ligt het wellicht niet volledig aan de technologie zelf.

Nummer één oorzaak van EV-sceptisch zijn lijkt nog steeds hoe dat werkt met opladen. En vooral: hoe snel je weer verder kan als je batterij leeg dreigt te raken. Dus wil je twee dingen. Een grote actieradius en een korte laadtijd. Waarmee je potentieel ver komt en als je dan wel een keer moet bijladen daar snel weer mee klaar bent. Tegenwoordig zijn de lasten minimaal: de meeste EV’s zitten binnen een kwartiertje vol genoeg om op de meeste plekken van Nederland te komen.

Batterijwissel

Een ideetje wat stamt uit de tijd dat opladen nog niet zo snel ging: een batterijwissel. Waar je naar een laadstation toe rijdt en je een volgeladen batterij omwisselt met de huidige batterij, zodat de wachttijd enkel afhankelijk is van hoe snel er een nieuwe accu onder de auto gezet kan worden. En aangezien de verwachting is dat dit in zo’n vijf minuten kan, is dat wel sneller dan laden. Vandaar dat deze technologie zeker potentie had en tot op zekere hoogte heeft. Het merk Nio adverteert er nog steeds mee. Ook omdat je bijvoorbeeld de batterij zo makkelijk eruit haalt en je dus eigenlijk geen constante accudegradatie hebt. Want het is steeds een nieuwe accu.

Ei van Columbus?

Waarom zijn we dan niet massaal batterijen aan het wisselen? Welnu, helaas klinkt het makkelijker dan het is. Zo’n accuwisselstation is een lel van een ding die even veel ruimte inneemt als vijf à zes laadplekken. Dus moeten die overal neergezet worden. Dat kost ook weer stroom. De grootste reden is dat het gemak ook wel tegenvalt. Of het nou vijf of vijftien minuten duurt maakt ook niet heel veel meer uit en de verwachting is dat accu’s opladen nog sneller kan dan het nu is. Toch zijn er nog steeds bedrijven die erin geloven. We noemden Nio al, maar er zijn meer.

Ample

Neem Ample. Deze startup trachtte om het wisselen van je batterij erg makkelijk te maken. De stations waren doodsimpel, de duur is kort en voor slechts 13 dollar zou je weer een verse accu hebben. De ambitie was er zeker. Maar helaas gaat het niet verder dan dat. Ample heeft faillissement aangevraagd. Insiders beweren tegen Electrek dat de technologie op zich werkt, maar de beloftes te groot waren, het management te onervaren en het geld te inefficiënt verkwist. Jammer, maar helaas. De vraag is nu, waarom werkt dit eigenlijk niet?

Werkt het?

Want Ample is een voorbeeld, maar slecht management kan elk bedrijf de das omdoen. Nio’s inspanningen voor je batterij wisselen schijnt bijvoorbeeld in China best groot te zijn als een alternatief voor opladen. Om die reden kan je een Nio in Nederland krijgen met een aparte batterijlease, waar de basis voor een snelle wissel dus wel op tafel ligt. En als die snelle wissel echt is wat je wil, is vijf minuten nog steeds minder dan vijftien. Of Ample dus een voorbeeld is van dat je batterij wisselen niet werkt, durven we niet te zeggen. Maar dat het bedrijf de handdoek in de ring lijkt te gooien, dat lijkt wel duidelijk.