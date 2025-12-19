De ideale speciale editie voor bemoeiallen is hier

Wil jij je echt overal mee bemoeien? Dan moet je deze speciale Founders Edition hebben.

Je kan binnen een automerk niet één iemand de schuld geven van de richting die het op gaat. Oké, iemand moet de laatste handtekening zetten en dat is vaak de CEO, maar die beslist niet alles helemaal alleen. Een team hoge piefen zal vaak de beslissingen maken. En jij als klant mag ervan genieten.

Speciale editie

Maar kan jij dat echt niet hebben, dat je niet mag meedenken met het product? Dan moet je deze nieuwe auto hebben. Tenminste, de auto is alweer een tijdje onder ons, de Rimac Nevera R. Deze extra extreme Nevera heeft nog meer pk (2.136 stuks) en kan nóg sneller naar 100, in 1,74 seconden. Daar is nu een speciale editie van, de Founders Edition. Om mee te beginnen: er komen maar 10 stuks van.

Founders Edition

Goedkoop gaat het dus niet worden, zo veel lijkt duidelijk. Maar dan krijg je heel wat terug met de Rimac Nevera R Founders Edition. De basis lijkt evident: je wordt uitgenodigd om naar Zagreb om een zeer gepersonaliseerde ervaring te krijgen om de auto samen te stellen. Daar heb je al veel opties voor, maar de Founders Edition gaat een stukje verder. Het voorbeeld heeft bijvoorbeeld op veel plekken ‘MR’ staan, voor Mate Rimac. Een beetje wat Pagani en Koenigsegg ook doen, waar de editie soms vernoemd is naar degene die de auto samenstelde.

Invloed uitoefenen

Onthoud echter even hoe je reist op de dag dat je de Rimac Nevera R Founders Edition gaat samenstellen. Dat heb je namelijk vaker nodig. De 10 exemplaren komen namelijk met een bijzondere, eh, optie. Je maakt namelijk onderdeel uit van de Founders Club. Zo lang als je de auto hebt, staat de koffie altijd klaar in het hoofdkantoor van Bugatti Rimac. Je mag ook evenementen bijwonen zoals testdagen voor de nieuwe auto’s en recordpogingen. En, voor de bemoeiallen: je mag meedoen aan gesprekken over de strategie van Rimac. Jouw input voor de ontwikkeling en de toekomst van Rimac wordt serieus genomen en waar mogelijk geïntegreerd in de nieuwe modellen.

Oké, oké, als je aandelen koopt komt het ongeveer op hetzelfde neer: met hoe duur zo’n Rimac Nevera R Founders Edition wordt is die invloed dus te koop. Alleen krijg je er nu een mooie auto bij. En laten we wel wezen: de belangrijkste kopers mogen dan ook wel wat in de melk te brokkelen hebben. Dat is het minste wat je voor ze kan doen.