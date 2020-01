Polaris vernieuwt Slingshot: dit is er anders

Niet zomaar een update voor de bijzondere driewieler.





Polaris heeft nieuws te melden over de Slingshot. Kijk je naar het uiterlijk dan denk je misschien te maken te hebben met een kleine update, maar vergis je daar niet in. Er zijn een aantal serieuze wijzigingen doorgevoerd aan de Slingshot.

Volgens Polaris heeft de 2020 Slingshot voor 70 procent aan nieuwe onderdelen gekregen. Wat je gaat merken is dat er een andere krachtbron in de driewieler is gepropt. De oude 2.4 liter Ecotec motor van GM is vervangen voor een tweeliter viercilinder van Prostar. Het resultaat is meer vermogen en meer koppel. Bovendien is de Slingshot nu in twee uitvoeringen te verkrijgen.

Instapper is de Slingshot SL. Deze variant heeft een automaat met de mogelijkheid om ook zelf te schakelen. Het vermogen komt uit op 175 pk en 162 Nm koppel. De lol zit hem in het doorhalen. Het blok wil toeren maken en je hoeft pas bij 8.500 tpm op te schakelen.

Het nieuwe topmodel is e Slingshot R. Deze variant heef 205 pk en 195 Nm koppel. Ook hier een geautomatiseerde handbak, of een echte handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De verkoop van de 2020 Polaris Slingshot start in de lente in de Verenigde Staten. Prijzen beginnen bij 26.499 dollar MSRP. Er is nog niets bekendgemaakt over leveringen buiten de VS.