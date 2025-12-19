Is de Renault Twingo wel of niet een klassieker?

Zo ja, dan is de Renault Twingo misschien wel de goedkoopste klassieker die je kan kopen.

Renault brengt voor hun elektrische kleintjes een paar klassiekers terug naar het nu. De 4 en 5, dat zijn iconische auto’s voor het merk. En de Twingo E-Tech? Diens origineel voelt recenter, ondanks dat ‘ie toch al 30 jaar oud is. Toch is dat ook met recht een icoon.

Renault Twingo I

Je kent het verhaal vast wel, maar de Twingo moest een instapper voor Renault worden. Onder de Clio, die de 5 opvolgde. Een A-segmenter. Patrick LeQuement ontwierp een uiterlijk dat een enorme impact maakte. Aandoenlijk, maar tegelijkertijd heel toepasselijk voor wat voor autootje het was. En geen lijntje te veel. De vorm klopt, de details kloppen: een meesterwerk. Direct herkenbaar als Twingo.

Logisch dat Renault diezelfde basis wilde gebruiken voor de nieuweling. Want die aandoenlijke vorm, die werkt nog steeds. Hetgeen bewezen wordt door de Twingo E-Tech: die is een stuk moderner, maar heeft dezelfde essentie. Vaak zou je zeggen: als een auto zo’n impact heeft, moet het wel een klassieker zijn.

Renault Twingo op Marktplaats

Toch wemelt het op Marktplaats nog van de Renault Twingo’s. Van die originele staan er momenteel zo’n 150 stuks te koop. Net als bij elke auto kan je altijd een vrij smetteloos exemplaar vinden waar ondanks de leeftijd goed voor is gezorgd. Bij de Twingo valt dat mee, en dat is goed nieuws en slecht nieuws.

Slecht nieuws omdat het daarom qua unieke kans en ‘wow, die zie je nooit meer’ eigenlijk niks bijzonders is. Ja, dit groene kleurtje staat puik en het interieur past erbij. Het is dan ook de ietwat bijzondere ‘Epicéa’-editie. Dan kreeg je dit groene kleurtje en een reeks opties gewoon alvast aangevinkt, scheelt weer kiezen. En dat merk je op zich wel: luxe is anders, maar zaken als mistlampen, een CD-speler en een glazen schuif/panoramadak kan je echt wel mee thuis komen.

Het exemplaar uit 2001 heeft voorin de 1.2 viercilinder met zestien kleppen liggen, goed voor 75 pk. Op 820 kg is dat meer dan genoeg voor de Renault Twingo. We hadden het over een smetteloze staat, maar alles is relatief. Er staat wel 96.483 kilometer op. Dat is niet onervaren, al zijn ze er met meer ervaring. Wat blijkt, want dit lijkt de minst ervaren Twingo I van Marktplaats te zijn. En er zijn wel wat plekjes, maar goed.

Kopen

Waarom de Renault Twingo qua prijs nog niet echt een klassieker lijkt te zijn? Omdat dit de duurste eerste Twingo van Marktplaats is en die kost, houd je vast, 3.995 euro. Nou zijn er echt wel specialere exemplaren die vooraan zullen staan als de prijzen ooit wel omhoog gaan, maar goed. De Twingo was eigenlijk te populair om prijstechnisch bijzonder te worden. Nu in ieder geval nog wel.

In ieder geval kan je dit schattige groene karretje van Marktplaats halen en dan zeggen dat je, des tijds, de duurste Renault Twingo I hebt gekocht. Dat wil je toch? Snel afreizen naar Marktplaats dan.