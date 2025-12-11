Belgen zijn Nederlandse tanktoeristen spuugzat en komen met maatregel

Door Nederlandse toedoen kan tanken in België duurder worden.

Accijnskorting of niet, de Nederlandse benzineprijzen zullen ook in 2026 hoger liggen dan in België. Daarom vertrekken er nog altijd veel Nederlanders naar België om een stuk voordeliger te tanken. De Belgische dorpen en steden die net over de grens liggen, krijgen hierdoor dagelijks te maken met Nederlandse tanktoeristen.

Lekker voor de pomphouder natuurlijk, maar wel vervelend voor de doorstroom van het verkeer. Daarnaast krijgt het toch al niet denderende Vlaamse asfalt te maken met meer slijtage. Daardoor zijn de wegen weer sneller aan herstel toe, wat niet gratis is.

De maatregel

Verschillende steden hebben daarom een brandstofslangentaks ingevoerd. Afhankelijk van het aantal benzine- en dieselslangen die bij het pompstation hangen, betalen de peutverkopers een jaarlijks bedrag. In Gent is dat bijvoorbeeld 584 euro per dieselslang en 538 euro per benzineslang.

De volgende plek in België met deze regel heet Zelzate. Het plaatsje kom je als eerste Belgische gemeente tegen als je vanuit Terneuzen via de N252 of N62 de grens over gaat. Het gemeentebestuur daar is de tanktoeristen uit Zeeland en de rest van Nederland zat en wil ook zo’n extra belasting invoeren.

De burgemeester vindt het eerlijk om ”een bescheiden bijdrage” te vragen van de benzineverkopers die extra verdienen aan Nederlanders. Hoeveel de pomphouders moeten betalen is nog niet bekend. De burgemeester zegt wel dat de tarieven rond die van andere steden met zo’n taks zullen liggen.

Extra kosten voor de pompbeheerders

Het gemeentebestuur hoopt per jaar zo’n 20.000 euro op te halen met dit idee. Dat geld moet van slechts vijf benzinepompen komen. Zij zullen dus ieder ongeveer 4.000 euro moeten gaan betalen. De burgemeester van Zelzate verduidelijkt dat de pomphouders de belasting betalen en niet de afnemers van de brandstof. Mooi gesproken, maar die benzineverkopers gaan de extra kosten echt niet uit eigen zak betalen. Links of rechtsom zal de belasting dus worden doorberekend naar de klant.

