Minister Robert Tieman: niet zuipen en rijden

De feestdagen komen er aan en dus is het tijd voor open deuren; niet zuipen en rijden!

Ja open deuren, want iedereen weet het. Alcohol en rijden; zeer slechte combinatie. Maar ja kerst komt eraan en dan weet je het wel. Allemaal in de auto naar de schoonfamilie en je moet toch wat om het einde van het kerstdiner te halen…

Nou in ieder geval niet na twee flessen Canei in de auto stappen… Om dat nog eens even onder de aandacht te brengen is er daarom door de huidige dubbel demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman een nieuwe BOB-campagne afgetrapt. Die Bewust Onbeschonken Bestuurder werd alweer dertig jaar geleden bedacht in België en is nog steeds actueel.

In België is de campagne ook al live en is een Beschonken En Rijdt Toch (BERT) het gezicht van de campagne geworden. De Belgische Presentator Tom Waes had, tot hij vorig jaar zijn klassieke Porsche in de puinpoeier reed met een krat bier in zijn mik, nog nooit van BOB gehoord, maar nu is hij het gezicht van de campagne. Het kan verkeren, maar goed dat hij iets terug doet voor de maatschappij.

Nederland kneuterland

Gelukkig pakken we dat hier heel anders aan. Onze demissionaire minister trapt de campagne hier hoogstpersoonlijk af bij een alcoholcontrole. En als je als automobilist blaast en nuchter blijkt, dan mag je een tweede keer blazen om het feestelijke “Top, jij blijft Bob”-rad te draaien…

Na dat draaien aan het rad kun je dan leuke kleine Bob attenties winnen, die je dan weer moeten helpen herinneren dat je niet drinkt als je nog moet rijden. Het is nog niet zo kneuterig als de selectiepaal, maar het is wel heeeeeeeeel Nederlands hoor.

Wij hebben ook nog wel een een ezelsbruggetje zonder “kleine attentie van de pliesie”. NIET ZUIPEN ALS JE NOG MOET RIJDEN! Zo, daar kan geen sleutelhanger tegenop.

Is zo’n BOB-campagne dan nog nodig?

Wel interessant is dat ze er ook nog wat cijfers communiceren aan de start van de campagne. Zo werden In 2024 nog 42.000 overtredingen voor rijden onder invloed geconstateerd.

In een flitspeiling onder 1.100 Nederlanders werd er ook nog info opgehaald. Van de respondenten ervaart slechts twaalf procent sociale druk van collega’s en familie om toch alcohol te nemen, al voelt 60 procent wel de verleiding om mee te drinken als het gezellig is. Maar liefst 93 procent heeft er vertrouwen in dat ze niet drinken als ze nog moeten rijden.

Niet zuipen en rijden!

Vooraf bepaalt driekwart van de deelnemers aan de flitspeiling wie de BOB is en één op de acht voelt tijdens de feestelijke decembermaand meer druk om toch mee te drinken met de rest.

Wij kunnen alleen maar in een LL Cool Jesque comeback van onze herhaal titel stellen: Rij niet met alcohol op! Ik herhaal: rij niet met alcohol op. Deze kende je nog niet? Neem een taxi! Waarvan akte.