Nieuwste Brabus met 900 pk is geen Mercedes, maar een VAG-product

Brabus is hun horizon flink aan het verbreden.

Brabus heeft naam gemaakt als dé tuner van Mercedes-producten. De laatste tijd zijn ze echter flink aan het vreemdgaan. Zo nemen ze nu ook Porsches, Range Rovers en Rolls-Royces onder handen. En hun nieuwste creatie is een Bentley.

Nu is dit niet helemaal nieuw. Brabus hield zich al langer bezig met niet-Duitse auto’s, alleen deden ze dat onder een andere naam: Startech. Nu hebben ze hun alias echter overboord gegooid en doen ze gewoon alles onder de naam Brabus.

900 pk

De nieuwste Brabus 900 is gebaseerd op de nieuwe Bentley Continental GT(C). De Duitsers houden van ronde getallen en daarom hebben bijna al hun producten 800 of 900 pk. In het geval van de Continental GT was dat relatief makkelijk, want deze auto heeft van zichzelf al 782 pk. Brabus hoefde daarom geen hele ingrijpende maatregelen toe te passen, zoals het opboren van het blok. Wel hebben ze nieuwe turbo’s gemonteerd.

Het resultaat is dus 900 pk. Het koppel is ook nog met 100 Nm gestegen, voor een totaal van 1.100 Nm. Dit zorgt ervoor dat de Continental GT in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u knalt. Gek genoeg is de topsnelheid begrensd op 285 km/u, wat aanzienlijk lager is dan de originele topsnelheid van 335 km/u.

Redelijk subtiel

Voor de gelegenheid heeft Brabus ook het uiterlijk van de Continental GT aangepakt. Zo zien we een agressievere voorbumper, een carbon spoilerlip, vier ronde uitlaten én 22 inch putdekselvelgen. Al met al zijn de aanpassingen redelijk subtiel. Ze hebben niet het hele design om zeep geholpen, zoals sommige andere tuners *kuch* Mansory *kuch* dat doen.

De meest discutabele aanpassing is wellicht nog het interieur. Als er één ding niet verbeterd hoeft te worden aan een Bentley, dan is het wel het interieur. Toch heeft Brabus de hele boel opnieuw lopen bekleden. Het resultaat is een saai, zwart interieur dat eerder in een Audi lijkt te passen dan in een Bentley. Maar goed, je kunt gelukkig ook andere kleuren kiezen bij Brabus.

Er hangt wel een zeer stevig prijskaartje aan zo’n Brabus Continental GT. De vanafprijs is €489.200, en dat is nog zonder belastingen. Op Nederlands kenteken zou deze auto tegen de zes ton kosten, het dubbele van een standaard Continental.