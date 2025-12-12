Welke merken gaat Stellantis killen?

Niet alle 14 merken van Stellantis zijn levensvatbaar, maar welke merken gaan volgens de nieuwe CEO verdwijnen?
Nou ja, nieuwe CEO… Antonio Filosa zit er al weer even en hij gaat het helemaal anders doen dan zijn voorganger Carlos Tavares. Die hield krampachtig vast aan alle merken in het portfolio, maar Filosa kijkt daar heel anders naar.
Persbureau Reuters sprak met meerdere bronnen die aangeven dat Antonio elk merk afzonderlijk aan het analyseren is op levensvatbaarheid. De vraag is natuurlijk: welke merken zitten er op de schopstoel?
Europese Stellantis merken lopen risico
Diezelfde bronnen melden aan het persbureau dat het vooral de Europese merken zijn die zich zorgen moeten maken. Wat te denken van het merk DS Automobiles. Dit jaar tot november daalde het aantal registraties van dit merk met 21,2 procent tot 25.195 stuks. Een Europees marktaandeel van 0,2 procent.
Nog een voorbeeld: Lancia. De verkoopcijfers daalde met 68,3 procent tot 9.844 stuks. Dat is 0,1 procent marktaandeel. In Nederland gingen er dit jaar tot nu toe 138 stuks op kenteken. Niemand wil die nieuwe Lancia Ypsilon… De oude Lancia Ypsilon was de laatste jaren alleen nog in Italië te koop en dus in 2024 verantwoordelijk voor meer verkopen in dat land alleen dan nu in heel Europa. Au.
Ook een merk als Maserati stelt stevig teleur met een marktaandeel kleiner dan 0,1 procent. Maserati moet meer samen gaan werken met Alfa Romeo dat nog 0,5 procent marktaandeel haalt. Maar het houdt allemaal niet over.
Welke Stellantis merken zijn veilig?
Nou Peugeot, Citroën en Opel/Vauxhall lijken niet in de hoek te zitten waar de klappen vallen. Het marktaandeel van deze merken is respectievelijk 5,2 procent, 3,1 procent en 2,9 procent.
Filoso kijkt ook naar een merk als Jeep en RAM. Die doen het gewoon heel erg goed. Weliswaar voor een groot deel in Amerika, maar dat maakt voor de winst niet uit natuurlijk.
Meer auto’s bouwen
Om de resultaten te verbeteren zoekt CEO Antonio het in de aantallen. Hij wil inzetten op volume. Dus nog meer auto’s bouwen, minder inzetten op volledig elektrische auto’s en stimuleren van de verkoop in grote aantallen aan bijvoorbeeld wagenparken. Ook al wordt er dan minder marge gemaakt.
Hij wil ook goedkopere modellen ontwikkelen. Dat wordt dus nog meer eenheidsworst binnen het concern. Wat ook automatisch betekent dat verschillende merken in de lucht houden onlogisch wordt. Waarom zou je een Lancia kopen die onderhuids toch al een Peugeot is en er straks ook steeds meer als een Peugeot uitgaat zien?
Wat denken jullie? Welke merken gaan het onderspit delven onder de bezielende leiding van Antonio Filoso?
Reacties
v12powerr zegt
Met de juiste persoon aan het roer, de juiste visie en natuurlijk budget, zouden al die merken levensvatbaar kunnen zijn.
Hawkeye72 zegt
No way, José
Tonnie zegt
Dat denk ik ook wel, maar dan moet je wel de tijd hebben. En dat lijkt een beetje op nu. M.i. zouden ze auto’s dan ook betrouwbaarder moeten zijn en beter/makkelijker te repareren (minder wegwerproduct). Alleen het imago verandert daardoor de komende 10 jaar nauwelijks. Daarna ga je er wat aan hebben. Overigens vind ik de heritage van DS onvoldoende om het als apart merk in de lucht te houden. Kan prima als DS-line van citroën bijvoorbeeld voor luxe uitvoeringen. Ik hoop vooral dat Lancia wel blijft. Mooi merk met een grote geschiedenis en qua styling vind ik de nieuwe ypsilon nog behoorlijk apart en onderscheidend van de 208 en Corsa (welke ik wel behoorlijk op elkaar vind lijken).
HZW zegt
Het belangrijkste merk “FIAT” wordt niet eens besproken.
citroen55 zegt
Goed, ik ga d’r vanuit dat FIAT wel zal blijven, anders krijgen ze het met Meloni aan de stok. Dat hebben ze al gemerkt met de vlaggetjes affaire.
pignon zegt
Ik ben bang dat met deze Filosofa geen omslag komt. Het verhaal klinkt als een afstudeerscriptie van een bedrijfskundige die graag consultant wordt. Als een merk niets betekent, en dat geldt voor bijna alle merken in de portfolio, dan heeft het geen toekomst. Kaasschaven levert op korte termijn iets op, maar is geen houdbaar beleid
grandmasterb zegt
Marktaandeel zegt weinig. Een niche speler als Maserati is nooit een volume merk geweest, maar juist een exclusief merk, dat veel bewonderaars kent, net zoals Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari etc., die hebben een niveau en exclusiviteit waar mensen, die zich het kunnen permiteren, graag wat extra voor betalen.
BMW, Mercedes en Porsche zijn volume merken, die daardoor exclusiviteit missen.
GJZ zegt
Veel speculatie weinig inhoud, Maserati en Alfa draaien ze echt de nek niet om dit zijn prestige merken die het niet van de aantallen moeten hebben maar van marge, Fiat blijft ook.
DS is lastiger maar zeker onderscheidend genoeg qua styling, de DS4 is een sterke aanbieding.
Lancia is niet onderscheidend genoeg maar zeker levensvatbaar, styling is een belangrijk punt dat was vroeger ook al, dat het Fiat motoren gebruikte was het probleem niet.