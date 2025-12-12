Welke merken gaat Stellantis killen?

Niet alle 14 merken van Stellantis zijn levensvatbaar, maar welke merken gaan volgens de nieuwe CEO verdwijnen?

Nou ja, nieuwe CEO… Antonio Filosa zit er al weer even en hij gaat het helemaal anders doen dan zijn voorganger Carlos Tavares. Die hield krampachtig vast aan alle merken in het portfolio, maar Filosa kijkt daar heel anders naar.

Persbureau Reuters sprak met meerdere bronnen die aangeven dat Antonio elk merk afzonderlijk aan het analyseren is op levensvatbaarheid. De vraag is natuurlijk: welke merken zitten er op de schopstoel?

Europese Stellantis merken lopen risico

Diezelfde bronnen melden aan het persbureau dat het vooral de Europese merken zijn die zich zorgen moeten maken. Wat te denken van het merk DS Automobiles. Dit jaar tot november daalde het aantal registraties van dit merk met 21,2 procent tot 25.195 stuks. Een Europees marktaandeel van 0,2 procent.

Nog een voorbeeld: Lancia. De verkoopcijfers daalde met 68,3 procent tot 9.844 stuks. Dat is 0,1 procent marktaandeel. In Nederland gingen er dit jaar tot nu toe 138 stuks op kenteken. Niemand wil die nieuwe Lancia Ypsilon… De oude Lancia Ypsilon was de laatste jaren alleen nog in Italië te koop en dus in 2024 verantwoordelijk voor meer verkopen in dat land alleen dan nu in heel Europa. Au.

Ook een merk als Maserati stelt stevig teleur met een marktaandeel kleiner dan 0,1 procent. Maserati moet meer samen gaan werken met Alfa Romeo dat nog 0,5 procent marktaandeel haalt. Maar het houdt allemaal niet over.

Welke Stellantis merken zijn veilig?

Nou Peugeot, Citroën en Opel/Vauxhall lijken niet in de hoek te zitten waar de klappen vallen. Het marktaandeel van deze merken is respectievelijk 5,2 procent, 3,1 procent en 2,9 procent.

Filoso kijkt ook naar een merk als Jeep en RAM. Die doen het gewoon heel erg goed. Weliswaar voor een groot deel in Amerika, maar dat maakt voor de winst niet uit natuurlijk.

Meer auto’s bouwen

Om de resultaten te verbeteren zoekt CEO Antonio het in de aantallen. Hij wil inzetten op volume. Dus nog meer auto’s bouwen, minder inzetten op volledig elektrische auto’s en stimuleren van de verkoop in grote aantallen aan bijvoorbeeld wagenparken. Ook al wordt er dan minder marge gemaakt.

Hij wil ook goedkopere modellen ontwikkelen. Dat wordt dus nog meer eenheidsworst binnen het concern. Wat ook automatisch betekent dat verschillende merken in de lucht houden onlogisch wordt. Waarom zou je een Lancia kopen die onderhuids toch al een Peugeot is en er straks ook steeds meer als een Peugeot uitgaat zien?

Wat denken jullie? Welke merken gaan het onderspit delven onder de bezielende leiding van Antonio Filoso?