Ga niet met je supercar naar Londen…

Ze slepen hem namelijk gewoon weg!

Londen is helemaal klaar met buitenlandse supercars. De exotische auto’s staan overal illegaal geparkeerd en de buitenlandse miljonairs die de auto’s bezitten betalen de boetes niet.

De Westminster City Counsel (om de hoek bij Buckingham Palace) wordt naar eigen zeggen overspoeld met klachten van inwoners die struikelen over de illegaal parkeerde luxe auto’s bij onder andere het Chancery Rosewood hotel. De gasten parkeren hun Lamborghini’s en Rolls Royces pontificaal op de stoep en hebben schijt aan eventuele boetes.

Lamborghini’s en deelfietsen

Als eerste wapenfeit heeft de Westminster City Counsel een Rolls Royce met Saoedisch kenteken laten optakelen en afvoeren. De plaatselijke “Cabinet Member for Streets” Max Sullivan laat optekenen:

Voetgangers zouden niet gedwongen moeten worden om door een haag van illegaal en egoïstisch geparkeerde supercars heen te slalommen als ze door Westminster proberen te lopen. Daarom hebben we onze sleepwagen ingezet om deze auto’s fysiek uit de weg te halen. We tolereren geen gevaarlijk parkeren op de stoep, of het nu een deelfiets of een Lamborghini is. Max is een politicus die klare taal spreekt

In Londen is je supercar de klos

Deze zomer hield de Metropolitan Police in samenwerking met de gemeenteraad al eerder een grote actie en werden meer dan 60 luxe auto’s in beslag genomen. De Bentley’s, Rolls Royces, Ferrari’s en Lamborghini’s hadden samen een waarde van meer dan 6 miljoen pond.

Dat was een eenmalige actie maar Westminster maakt er nu gangbaar beleid van. Parkeer je supercar niet illegaal op de stoep, maar in een parkeervak en betaal parkeergeld. Anders komt het gemeentewagentje jouw dikke supercar gewoon opladen.

Als je dus van plan bent om met je supercar naar Londen af te reizen om bijvoorbeeld je kerstinkopen te doen, parkeer dan netjes in een parkeervak, doe wat geld in de meter en ben op tijd weer terug bij je auto. Anders komt Max Sullivan met zijn autoambulance en kun je jouw supercar ophalen bij het gemeentelijke depot. Hopelijk zonder krasjes…

Foto’s via Autoblog Spots. Spotter: @timd