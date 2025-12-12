Renault flirt wederom met terugkeer van Renault Sport dankzij nieuwe Clio

Komt de Renault Sport-badge toch weer terug?

”Geen RS, maar leuk genoeg.” Zo luidt de kop boven de Clio-rijtest van onze @wouter. Hij sluit zijn artikel dan ook af met: ”We missen nog wel een hetere Clio RS, die helaas al tijden geleden is gesneuveld door de groene beweging in Europa.” Of oordeelden we te vroeg?

Renault flirt namelijk openlijk met het idee om de Renault Sport-lijn nieuw leven in te blazen. Eerder hintte Alpine-baas Philippe Krief al naar de comeback en ook de nieuwe baas van Renault liet er wat over los. Nu spreekt Auto Express met Bruno Vanel over dit onderwerp. Hij is de hoogste verkoopmanager in de globale Renault-hiërarchie.

Hij komt dus nog wel eens bij een belangrijke vergadering. Vanel begint met slecht nieuws. Er zou volgens hem ”voorlopig” geen RS-comeback komen. Het woord ‘voorlopig’ biedt echter nog ruimte om te speculeren. Sterker nog, de verkoopdirecteur zegt dat Renault het opnieuw kan overwegen als er voldoende interesse is.

Potentie bij de hybride aandrijflijn

Vanel zegt hierna: ”We wachten een paar maanden af ​​en dan denken we erover na.” Vervolgens oreert hij over de mogelijkheden van een hetere Clio. “Het goede nieuws is dat we intern de know-how hebben om zo’n auto te maken. We beschikken ook over hybride aandrijflijnen; oplossingen om een hoog vermogen te bereiken met een lage CO2-uitstoot. Dit is nu echt belangrijk, aangezien we steeds meer te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van CO2”, aldus de verkoopbaas.

Een groot deel van de concurrentie is uit de hot hatch-trein gestapt. Ook bij Renault twijfelen ze over de toekomst van de bommetjes. Volgens Vanel is het “steeds moeilijker om sportieve hatchbacks te verkopen”.

Kortom, Renault lijkt dus op twee gedachten te hinken. Als de Alpine A290 en Renault 5 Turbo 3E goed worden ontvangen, kan dat een indicatie zijn voor Renault om meer sportieve modellen uit te brengen. En wie is daar nou op tegen? Hoe dan ook, de Mégane RS Ultime blijft vooralsnog de laatste RS.