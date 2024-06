Deze Model 3-rivaal is de koning van aerodynamica

Nog een Chinees merk komt met een Model 3-rivaal, maar wel eentje die een record breekt voor straatauto’s.

Er staan enorm veel Chinese merken aan de poort te rammelen wat betreft de Europese markt. De kans van slagen is het grootst met een compacte elektrische crossover, waardoor het wel een beetje eenheidsworst wordt. Zo ook XPeng (spreek uit als ‘Cha Pang’), dat al wel auto’s verkoopt in Nederland. Ze begonnen met de G9, een grote SUV (een soort Model Y-rivaal maar dan iets klassieker vormgegeven), maar nu komt ook de kleinere G7 op de Model Y jagen. Oh ja, en je kan ook de P7, een sedan in de klasse Model S kopen. Het lijkt duidelijk welk merk XPeng in het vizier heeft qua strategie.

XPeng G7 XPeng G9 XPeng P7

Model 3-rivaal

Drie keer raden dus wat voor auto XPeng graag nog aan hun arsenaal toevoegt. Jawel, een middenklasse sedan. Die is er nu en hij heet XPeng Mona M03. Mona is een nieuwe serie van XPeng wat staat voor Made Of New AI. Het doel wordt om betaalbare doch slimme EV’s te bouwen, uiteraard met behulp van AI. Het eerste wapenfeit is dus de M03, een compacte sedan.

Extreem lage Cw-waarde

Daar was al het één en ander over bekend, maar één getal is XPeng erg trots op. En dat is de Cw-waarde. U weet wel, de weerstandscoëfficiënt. U weet het niet? Het is simpelweg gezegd hoe makkelijk de vorm van de auto door de wind snijdt en dus zo min mogelijk last heeft van de weerstand die de wind biedt. Vele EV’s hebben een ‘zetpilvorm’ omdat ze zo kunnen profiteren van een lagere Cw-waarde en dus efficiënter zijn. Als de auto minder weerstand ervaart, hoeven de motoren minder hard hun werk te doen en krijg je meer rijbereik uit een acculading. Dat verklaart ietwat ongemakkelijk gevormde auto’s als de Mercedes EQS: die heeft met een Cw-waarde van 0,202 de op één na laagste weerstandscoëfficiënt voor een productieauto. En de nummer één, de Volkswagen XL1, is eigenlijk een soort concept die per ongeluk in productie is gegaan.

Welnu, de XPeng Mona M03 is de nieuwe koning. Het merk claimt een Cw-waarde van 0,194. Dat is lager dan de XL1 (0,199) en bovendien dus één van twee auto’s die onder de grens van 0,2 duikt. Goed, het is allemaal marginaal, maar het helpt wel. Volgens het Chinese patentbureau MIIT waar de M03 al ‘lekte’, heeft de auto een minimumgewicht van 1.631 kg en een maximumgewicht van 1.739 kg. Dat valt voor een EV reuze mee. En toch wordt het rijbereik geschat op 550 tot wel 600 kilometer. Oftewel: het accupakket kan kleiner en lichter zijn en toch heb je geen range-anxiety. En dat drukt de kosten ook, in China zou je omgerekend ietsje meer dan 20.000 euro betalen voor de Mona M03.

Hoe krijg je zo’n lage Cw-waarde? We zeiden al dat de zetpilvorm helpt, maar XPeng heeft ook geclaimd dat de Mona M03 ‘ideale proporties heeft’ voor een goede aerodynamische vorm. Andere dingen die helpen zijn een grille die open en dicht kan, omdat de accu lang niet altijd gekoeld hoeft te worden. Dat zou al 15 kilometer rijbereik opleveren. Ook windgeleiders achter, aerodynamische velgkappen en een klein spoilertje achter helpen met de lage Cw-waarde.

Nederland?

In China kun je de XPeng Mona M03 binnenkort kopen als Model 3-rivaal. Over Europa is nog niks bevestigd, maar we hebben het idee dat dit best zou scoren op ons continent.