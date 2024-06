Deze ongemakkelijke eendagsvlieg maakt een comeback

Sommige ideeën klinken zo goed en mislukken alsnog en deze eendagsvlieg van Mitsubishi is daar één van.

De Mitsubishi Lancer heeft weinig uitleg nodig. Wat ooit begon als een degelijke middenklasse sedan van het Japanse merk groeide uit tot… een degelijke middenklasse sedan van het Japanse merk, maar wel op globale schaal. En als jij een beetje autofanaat bent, moet de Evolution-serie die de Lancer klaarstoomde voor grote rallysuccessen niet onbekend voorkomen.

Sportback

Europa (helemaal de westkant) is echter wat moeilijker om over de streep te krijgen wat betreft sedans. Daarvoor had Mitsubishi een idee. Van de Lancer was aan het begin van de jaren ’00 een stationwagon beschikbaar, die verdween bij de generatie erna ten faveure van een hatchback. De Sportback was een ietwat ongemakkelijke mix van sedan en hatchback.

De timing klopte op zich met Subaru die de Impreza voor het eerst als hatchback uitbracht, al bleef een Sportback Evolution X uit. Een wat dikker ogende versie van de auto genaamd Prototype-S bleef ook bij een prototype. Heeft het gewerkt? Als we in Nederland kijken, wellicht. We kunnen een auto die jaarlijks niet één keer meer dan 1.000 keer is verkocht niet bestempelen als een daverend succes, maar je ziet/zag de Sportback vaker dan de sedan.

Nieuwe Lancer Sportback

De Mitsubishi Lancer Sportback werd een soort eendagsvlieg die zijn dag niet heeft. De auto hield het voor gezien in 2016, terwijl de Lancer sedan het tot dit jaar volhield. Volgens onze gelijknamige Amerikaanse collega’s lijkt Mitsubishi weer dingen te willen doen met de Lancer-naam en de Lancer Sportback keert ook terug. Een bijzondere keuze.

Mitsubishi kan je namelijk niet volledig vertrouwen met een oude naam gebruiken voor zijn oude doel. De Eclipse keerde immers ook terug, maar als een wat belegen crossover. Er werd des tijds ook een grote(re) SUV getoond met de Evolution-naam, waardoor Mitsubishi-fans de bui al voelden hangen. Die bleef uit, maar de naam Lancer keert dus wellicht wel terug aangezien Mitsubishi hun trademark op de naam vernieuwde. En daar hoorde Sportback ook bij.

Leaf

Wat het wordt? Welnu, Autoblog meent dat het de Mitsubishi-versie wordt van de aankomende Nissan Leaf. Dat schijnt een wat hogere auto te worden die net onder de Ariya komt, maar wel diens platform leent. De Chill-Out Concept geeft een voorproefje.

Aangezien er een kleine coupé-achtige lijn te ontdekken is in de Chill-Out, zou Mitsubishi dus hier de naam Lancer Sportback op willen plakken. Of het net als de ASX en Colt een ietwat luie rebadge wordt, dat moet blijken. Het plan van Mitsubishi om een compleet nieuw arsenaal modellen op de markt te hebben rond 2030 klinkt namelijk meer veelbelovend dan wat laffe Renault-Nissan-kliekjes. Helaas weet je het maar nooit met die alliantie.