Belgische baas rijdt met tractor naar Ibiza

De wereld heeft meer mensen als deze Belg nodig.

Peter Vanderheyden, een 52-jarige Belg, heeft een flatje in Eivissa op Ibiza. De voormalige hippie-enclave is op verschillende manieren te bereiken, maar Vanderheyden koos ervoor om het ditmaal anders te doen. Hij legde de 1.600 kilometer namelijk af met z’n 49 jaar oude én volledig gerestaureerde Fendt (pwoah) die maximaal 25 km/u haalt.

Achterop de trekker knutselde Peter een slaapruimte die enkel van de hoognodige zaken werd voorzien. De route werd uitgestippeld met behulp van een landkaart en een bezemsteel, waarmee een rechte lijn van Neerpelt naar Barcelona werd getrokken.

Vervolgens probeerde de vrachtwagenchauffeur zoveel mogelijk de plaatsnamen op de kaart aan te houden, waarbij de stand van de zon eveneens een handje hielp. Airco was helaas niet aanwezig op de tractor dus het was nu en dan afzien, maar verder heeft Peter vrijwel alleen maar goed weer gehad.

Uiteindelijk zat Vanderheyden 84 uur op de trekker en was de hele tocht één groot avontuur waarin hij veel heeft meegemaakt en natuurlijk ook een hoop mensen heeft ontmoet. Na elke rit parkeerde hij z’n tractor in de berm voor wat nachtrust, om bij zonsopkomst weer koers te zetten richting Spanje.

Na zeven dagen was Barcelona bereikt waar de ferry naar Ibiza werd gepakt. Na drie weken bijtanken op Ibiza zal Vanderheydenweer terugkeren naar België. Wederom per tractor, maar ditmaal zónder landkaart in de hoop zo weer nieuwe plekken en mensen tegen te komen. Petje af voor deze avonturier!