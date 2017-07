Gerucht: de eerste Tesla Model 3 is vrijdag klaar

De EV voor de gewone man nadert het productiestadium met rasse schreden.

Elon Musk heeft op Twitter aangegeven dat de Model 3 twee weken eerder is goedgekeurd voor productie dan verwacht. Dat betekent dat het eerste exemplaar mogelijk vrijdag aanstaande al gereed is. Zoals bekend wordt de kleine broer van de Model S aanzienlijk goedkoper dan de S. Op die manier hoopt Tesla dat hun EV’s voor een aanzienlijk breder publiek bereikbaar worden.

De eerste 30 exemplaren worden volgens Musk al op 28 juli aan enkele gelukkige klanten uitgeleverd. Daarna neemt de productie exponentieel toe, wat betekent dat er in augustus 100 auto’s gebouwd moeten worden. In september ligt dat aantal volgens planning boven de 1.500 stuks en in december moeten er 20.000 Model 3’s van de band rollen.