Belgische politici vechten amusante rel uit over auto’s

Gnuivend liet de Belgische minister weten dat hij wel een auto wil met enige standing, niet zo’n Toyota Corollo [sic].

In Nederland is de politiek momenteel een beetje saai. Ome Tsjer doet zijn best om wat reuring te veroorzaken als luis in de pels van het kartel, maar tot de zomer zal het verder wel rustig blijven. De nieuwe verkiezingen zijn er immers pas in maart van volgend jaar. Daarbij weten de vier partijen die nu aan de macht zijn, dat als er nu al verkiezingen waren ze ontiegelijk hard afgestraft worden door de kiezer. Alleen de Christen Unie staat in de peilingen op een kleine winst, de rest op dik verlies. Die houden elkaar dus nog wel even vast. Gelukkig hebben we de Belgen nog om ons te amuseren.

Van Belgisch AB-lezer David kregen we een berichtje dat er momenteel een relletje omtrent auto’s heerst onder Vlaamse politici. Vanuit Vlaamse PvdA-hoek werd Minister Weyts voor de voeten geworpen dat zijn dienstwagen een DIKKE BMW is. Een 530i Touring in dit geval, die de belastingbetaler zo’n 1.600 Euro per maand kost. Het wagenpark van de Vlaamse ministers bestaat daarnaast uit 34 (dikke) auto’s. Apart, gezien het aantal van 25 ministers. Met kleurrijke teksten wilde PVDA-fractievoorzitter Jos D’Haese van minister-president Jan Ham Jambon (N-VA) weten of het niet wat minder kon. Hij kwam echter tegenover Jambons partijgenoot Weyts te staan, die zijn ambtsgenoot net zo kleurrijk van repliek diende. Patattekes in de aanslag? Mooi, dan beginnen we maar met Jos:

Meneer Weyts, die rijdt niet in een Jaguar. De Jaguar is om boodschappen te doen. Dat zeg ik niet, dat zegt de heer Jambon. De Jaguar is om boodschappen te doen. ‘James de chips is op, rijd eens naar de nachtwinkel op de hoek!’. U rijdt niet met een Jaguar, meneer Weyts, u rijdt met een BMW. Maar pas op hè collega’s, U rijdt met een BMW die de belastingbetaler meer dan 1.600 Euro per maand kost.

Shots fired. Dan nu Weyts:

U tracht ons neer te zetten als decadente potverteerders. U verdoezelt dat zelfs niet, het is vrij expliciet. We zouden ook met een Toyota Corollo kunnen komen of met de bus kunnen komen of met de trein, dat zou kunnen. U groot inspirerend voorbeeld, Kim-Jong Un uit Noord-Korea, die staatsleider, die komt met de trein. Die komt met een trein, dat is zijn eigen trein. Hij heeft zelf een trein. Dat vind ik geen inspirerend voorbeeld, dus van u heb ik geen lessen te leren.

Shots fired back. Heerlijk. Wie van de twee heeft de strijd volgens jou gewonnen? En welke auto’s zou jij uitzoeken voor Mark, Jesse en Rob? Laat het weten, in de comments!

Dank David voor de tip!