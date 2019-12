Jack Plooij wil Mark Rutte van het podium afschieten

Mark is gewaarschuwd.

Jack Plooij is een man die meningen verdeeld als Mozes de Rode Zee. Samen met de onvolprezen Olav Mol verzorgt Plooij nu al jarenlang de Nederlandse verslaggeving rondom F1 races en dat wringt weleens bij sommige kijkers. We noemen geen namen *kuch* @rickdoss *kuch*. Persoonlijk heb ik niet zo’n ontzettend negatief oordeel over het olijke duo zoals enkele anderen dat hebben, maar tegelijkertijd valt het niet te ontkennen dat Jack niet zozeer vragen stelt als wel stellingen poneert ten overstaan van zijn ‘gesprekspartners’. Daarbij heeft hij duidelijk zijn favorietjes en ook zijn favoriete personen om te haten.

Misschien is de parttime tandarts (of beter gezegd kaakchirurg, zoals Plooij ooit fijntjes onder de neus van Vettel wreef) wel expres zo polariserend in zijn uitlatingen. Je kan ‘m haten, maar je kijkt er ondertussen wel naar. Het is in die zin een beetje als een politiek half correct artikel schrijven over Donald Trump. Het zorgt tenminste voor een beetje reuring in de tent en met een beetje mazzel ook nog eens voor iets van inhoudelijke discussie. Plooij is afgaande op zijn laatste opmerking in ieder geval niet van plan op zijn tong te bijten, want in gesprek met Motorsport.com trolleert hij snoeihard onze Minister President:

Weet je nog toen de vraag gesteld werd of de regering geld in een Grand Prix zou willen steken? Premier Rutte stond toen te schreeuwen ‘daar gaan wij geen stuiver insteken’. Maar als Max Verstappen die beker straks wint, wie gaat hem dan overhandigen? Als Rutte het doet, dan schiet ik hem hoogstpersoonlijk van het podium af.

Niet alleen zweert Plooij onze MP hardhandig te vermoorden als deze popi-jopi gaat doen, hij vindt zelfs dat Mark überhaupt niet zijn gezicht moet laten zien bij de Nederlandse Grand Prix:

Als je geen stuiver in de Formule 1 wil stoppen, moet je ook een flinke kerel zijn en niet bij de race aanwezig zijn. Maar reken maar dat hij vooraan staat hoor. Hij en zijn vriendjes.

Eens met Plooij, of moet hijzelf eens even normaal doen?