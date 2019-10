Dit is het splinternieuwe dashboard van de BMW 5-serie

Bestel snel nog een 'oude' als je van mooie ronde dingen voor je neus houdt.

De huidige generatie BMW 5-serie (rijtest) is sinds 2016 op de markt. Dat betekent dat er, zoals we dat met zijn allen hebben afgesproken in de autowereld, volgend jaar een facelift op het programma staat alvorens de G3x de laatste drie jaar van zijn leven ingaat. Met de facelift van de 7-serie nog vers in het geheugen, houden we ons hart vast voor wat BMW met de neus van de Fünfer gaat doen. Maar dat gezegd hebbende, als klant hoef je meestal niet naar de neus te kijken en is het alleen maar een voordeel dat andere mensen dat ook niet willen doen: zij gaan dan tenminste aan de kant voor je op de snelweg.

Waar je als bestuurder wel tegenaan zit te gluren, is het dashboard van je auto. Voor 5-serie rijders is dat geen straf, want waar BMW de bal in het verleden nog weleens liet vallen als het aankwam op de zachtste dashboards maken (ik kijk naar jou, prelift E6x), zitten de Münchenaren tegenwoordig minimaal op niveau van de concurrentie. Persoonlijk vind ik zelfs dat BMW de mooiste en zachtste interieurs maakt van de Duitse drie momenteel, met als extra bonus dat je nog een echte iDrive controller hebt. Gelukkig zal de gelifte versie van de 5-serie deze ook weer gewoon krijgen, zoals we nu weten dankzij de configurator van onder andere BMW Maleisië. Daarop is het nieuwe dash namelijk stiekem al te zien.

De update brengt een upgrade met zich mee naar iDrive 7.0, waar de vorige het nog moest doen met versie 6.0. Het scherm aan de top van je center stack meet 12,3″. Een andere opvallende verandering betreft de klokkenwinkel, die nu helaas niet meer bestaat uit ronde units maar uit BMW’s nieuw gevormde digitale metertjes. Zelfs collega @rubenpriest, die normaal altijd het nieuwste van het nieuwste wil hebben op tech-gebied, snapt dat dit een dikke achteruitgang is. Beter geslaagd is de nieuwe pook van de automaat, die er wat slanker uitziet dan voorheen.

Behalve innerlijke wijzigingen en de gevreesde uiterlijke wijzigingen zullen er ongetwijfeld ook wat technische updates onder de kap te vinden zijn. Meest spannende daarvan wordt potentieel de nieuwe V8 die BMW volgens de geruchten aan het ontwikkelen is voor de M5. We houden je uiteraard op de hoogte als we weer eens een man in een regenjas spreken.