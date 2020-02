Autoverkoop China zakt door de grond

De automarkt in China is geïnfecteerd door een virus. De gevolgen zijn dramatisch.

Infected with a virus!!1! De situatie rondom het Coronavirus uit Wuhan neemt inmiddels Resident Evilesque vormen aan. Het virus houdt de hele wereld in zijn van RNA gemaakte greep. Niet alleen omdat er daadwerkelijk doden vallen door de ziekte die het virus veroorzaakt, maar ook door de maatregelen die we (moeten) treffen om het buiten de deur te houden.

Al eerder schreven we over het feit dat sommige auto’s die in China gebouwd zijn niet het land uit komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om sommige modellen van Volvo en de Tesla Model 3. Maar ook de autoverkoop in China zelf ligt enorm op de schop, zo blijkt uit cijfers van de Chinese brancheorganisatie PCA. Geen enkele Chinees gaat nog naar de dealer om een auto te kopen.

In januari was de autoverkoop al 22 procent zwakker dan in januari van 2019, doch in februari is het allemaal nog erger. In de eerste week van februari werden gemiddeld slechts 811 auto’s per dag verkocht. Dat is minder dan op een gemiddelde dag in ons door belastingen geteisterde land. Tevens is het een daling van 96 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de tweede week van februari was het alweer ietsje beter, met gemiddeld 4.098 auto’s per week. Desalniettemin verwacht de PCA een verkoopdaling van 70 procent over de volledige maand ten opzichte van 2019. Ouch.

De daling heeft zowel te maken met klanten als met dealers. Klanten durven niet naar de dealer, maar sommige dealers openen ook gewoon de deuren niet. Daarbij komt nog dat de economie ook voor de uitbraak van het Coronavirus al een beetje was ‘afgekoeld’ in China. Alles bij elkaar is het slecht nieuws voor autofabrikanten, omdat China de op een na grootste automarkt ter wereld is na Trumpmenië.

Waarvan akte.