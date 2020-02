Aston Martin DBX by Q probeert je warm te krijgen

De DBX van Aston Martin is onderdeel geworden van het persoonlijkheidsprogramma van het merk.

Aston Martin is wat laat in het spelletje gestapt. Terwijl de meeste luxe merken al een SUV in het gamma hadden, introduceerde Aston Martin pas vrij laat de DBX. Mocht je nu niet warm lopen voor een reguliere variant, dan is deze DBX by Q misschien wat voor je.

Q is de exclusieve divisie binnen Aston Martin, gespecialiseerd in het persoonlijk en/of bijzonder maken van je Aston. In het geval van deze DBX is gekozen voor veel carbon details en een donker thema. De kleur luistert naar de naam Satin Xenon Grey. De 22-inch wielen zijn simpelweg zwart.

Het echte bijzondere zou hem in het interieur moeten zitten. Volgens Aston Martin bestaan de diverse delen van carbon in het interieur uit 280 lagen. Die zijn vervolgens met de hand geplaatst. Een werkje waar 12 uur voor nodig was. Voor het maken van de unieke stukken carbon waren nog eens 90 manuren voor nodig.

Deze Aston Martin DBX by Q neemt de Britse autofabrikant mee naar de Autosalon van Genève in maart. Het merk hoopt met deze auto klanten te inspireren om ook een belletje naar Q te plegen voor hun DBX. Het is nog maar de vraag of dit exemplaar het beste voorbeeld is. Het voorbeeldmodel valt met zijn grijze en zwarte kleuren juist wat minder op. Een kleuriger exemplaar had wellicht beter de aandacht kunnen trekken.