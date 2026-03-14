Op welke BMW M-coupé breng jij een bod uit?

Ga je voor 1, 3 of 6?

Een dikke coupé met de magische letter M, wie droomt daar niet van? The Collectables heeft er momenteel drie in de aanbieding. Deze auto’s zijn op dezelfde leest geschroeid, maar toch ook heel verschillend. Of nou ja, eigenlijk is er maar eentje echt anders. We gaan de auto’s één voor één langs.

BMW 1M Coupé (2012)

De 1M is de Benjamin van het stel, maar zeker niet de minste. Deze auto is compact en (relatief) licht, eigenschappen die in moderne BMW’s schitteren door afwezigheid. Ook de handbak draagt bij aan oldschool rijplezier. Intussen heb je wel een dikke zes-in-lijn met 390 pk. Dat lees je goed: 390 pk in plaats van 340 pk, want dit exemplaar is licht gekieteld.

Waar de standaard 1 Serie Coupé een beetje ielig oogt, is de 1M een gedrongen krachtpatser met zijn uitgeklopte wielkasten en dikke bumpers. Dit exemplaar heeft 116.221 kilometer op de teller staan. De auto werd origineel in België geleverd, maar kreeg al na een jaar een Nederlands kenteken.

BMW M3 E46 (2002)

De 1M is een van de leukste BMW’s van dit decennium, maar de E46 M3 is ook een goede kandidaat. De S54 zes-in-lijn maakt deze auto legendarisch. Het vermogen van 343 pk is vergelijkbaar met de 1M, en het gewicht ook. Stiekem lijken deze auto’s best wel veel op elkaar.

Een E46 M3 wil je het liefst met handbak. Dit exemplaar verliet de fabriek met de SMG gerobotiseerde handbak, maar daar is wat aan gedaan. Door een specialist is deze M3 alsnog omgebouwd naar handbak. De laatste eigenaar heeft ook bekende pijnpunten als de VANOS en de drijfstanglagers aangepakt. Deze E46 M3 is dus kant-en-klaar.

BMW M6 (2013)

De 1M en de E46 M3 zijn eigenlijk heel erg vergelijkbaar, de M6 is de vreemde eend in de bijt. Deze auto is groter en minder lichtvoetig, maar je hebt wel een 560 pk sterke V8. En het is natuurlijk een hele fijne daily driver.

De F13 M6 blijft ook een fraai model. Sterker nog: in deze kleur – Sakhir Orange – is het gewoon een bloedmooie auto. Het is ook nog eens een origineel Nederlandse auto, met maar één particuliere eigenaar. Een snoepje dus.

Dan nu het dilemma (of eigenlijk trilemma): welke wordt het? Dat mag je laten weten door een reactie te plaatsen óf door meteen een bod uit te brengen op thecollectables.nl. Meebieden op de E46 kan nog tot maandag 20.30, de 1M en M6 lopen tot 23 maart.