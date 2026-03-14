Jon Olsson koopt Aventador SV in Nederland, rijdt zelf terug naar Zweden

Waarschijnlijk is Jon Olsson nu doof, want er hangt een extreem luide uitlaat onder deze Lambo.

We weten niet waarom, maar Jon Olsson koopt zo’n beetje al zijn auto’s in Nederland. Of hij laat ze in Nederland tunen. Nu heeft Jon weer zijn slag geslagen: hij heeft een hele dikke Lambo op de kop getikt in Nederland.

Het betreft een knaloranje Aventador SV. Dit was in 2015 de eerste keer dat Lamborghini met een overtreffende trap van de Aventador kwam. In plaats van 700 pk heeft de SuperVeloce 750 pk. Tegelijk is er 50 kg van het gewicht afgesnoept. Ook de aerodynamica is aangepakt, met onder meer een grote achtervleugel.

Uitlaat

Als je goed kijkt, zie je dat de auto niet volledig standaard is. Aan de achterkant zien we twee stortkokers. De uitlaten zijn praktisch straight pipes. Deze Aventador is dus extreem luid. Daar is Jon Olsson niet vies van, maar toch is hij niet tevreden over de uitlaat. Ook hij snapt: het gaat niet alleen om zoveel mogelijk herrie. Jon gaat daarom een Gintani-uitlaat monteren.

Als je denkt dat een aftermarket uitlaat niks toevoegt aan een Aventador, dan heb je nog nooit een Gintani-uitlaat gehoord. Met zo’n uitlaatsysteem klinkt een Aventador opeens als een old school Formule 1-auto. Het lijkt alsof de V12 1.000 toeren extra draait.

700 kilometer naar huis

Een lange rit maken in een Aventador met straight pipes is misschien niet zo prettig, maar toch is dat precies wat Jon Olsson gedaan heeft. Hij had zijn nieuwe aanwinst natuurlijk kunnen transporteren naar Zweden, maar wat is de lol daarvan? Hij heeft ‘m gewoon zelf 700 kilometer naar huis gereden.

De vraag is nu wat Jon Olsson er allemaal aan gaat verbouwen. Er komt dus sowieso een Gintani-uitlaat onder te hangen en Jon was eigenlijk ook van plan om de auto te wrappen. Toch vind hij de oranje kleur wel erg lekker, dus hij is aan het twijfelen. Maar Jon kennende komt er straks gewoon een camouflagewrap. En een dakkoffer.

Foto’s: Jon Olsson op Instagram