Belgische politie blundert met wielklem voor “gestolen” auto

Een Belgische man is recentelijk flink verrast door de politie. Toen hij zijn Volkswagen Golf wilde verkopen aan een stel uit Bosnië, kwam ineens de politie aan de deur met het verhaal dat zijn auto een wielklem moest krijgen. Volgens de autoriteiten stond zijn wagen nog altijd geregistreerd voor sporenonderzoek. Dit terwijl de auto, die tien jaar eerder was gestolen, alweer een decennium geleden was teruggevonden.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws doet Patrick van Geysel, zoals de man heet, zijn verhaal over het voorval. Van Geysel vertelt dat zijn auto in februari van 2009 werd gestolen bij zijn huis in Edegem. Direct werd de politie ingeschakeld om het voertuig terug te vinden. Hoewel dit veelal op niets uitloopt, had Patrick geluk. Niet lang nadat zijn Volkswagen hem was ontnomen, kreeg hij verschillende berichten vanuit Polen dat zijn auto was opgespoord. Vervolgens ging hij met zijn broer en zus op weg naar het land om zijn auto terug te halen. Afgezien van een flinke laag wit poeder, dat door de Poolse politie voor sporenonderzoek op de auto was gestrooid, was er niets met de auto aan de hand. Er was geen schade en, belangrijker, hij reed nog.

In de jaren daarna ging van Geysel netjes met zijn auto om en beging hij ermee geen zware overtredingen. De auto werd ieder jaar gekeurd en ook kreeg hij hier en daar een verkeersboete, maar niets wees erop dat er iets mis was. Totdat hij zijn auto pas geleden wilde verkopen.

Toen hij zijn auto aan een koppel uit Bosnië wilde verkopen, kreeg hij uit het niets te horen dat zijn auto nog altijd aan een sporenonderzoek onderworpen moest worden. Van Geysel reageerde hierop niet tevreden:

“Opeens kreeg ik telefoon vanuit Brussel dat mijn wagen in beslag genomen ging worden omdat hij geseind stond als gestolen. Woensdag kwam de lokale politiezone MINOS langs om mijn wagen in beslag te nemen. Na veel discussie hebben ze mijn wagen niet meegenomen maar wel aan een wielklem gelegd. Tien jaar na de feiten? Wat een kafka!”

De reactie van de politie schijnt verder weinig licht op de oorzaak van het voorval. Mogelijk heeft de Poolse politie de auto nooit uit het systeem gehaald, maar hierover kan nog niets met zekerheid worden gezegd. Wel weet de politie te vertellen dat de wagen op zijn radar was gekomen door de recente verkoop. Bij keuringen worden dergelijke zaken naar verluidt niet gecontroleerd, bij verkoop is dit schijnbaar wel het geval.

Dit komt op zijn zachtst gezegd niet zozeer goed uit voor de nieuwe eigenaren van de Volkswagen. Het Bosnische koppel was namelijk van plan om met de auto naar het moederland te reizen, om daar familie te bezoeken voor de feestdagen. Dit zal niet niet doorgaan. Althans, niet met deze Volkswagen.

