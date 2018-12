U wilde plezier? Probeer deze X-Bow met 485 pk

That'll do the job.

Vaak komen ze hier niet voorbij, maar ditmaal kunnen we de tuners van Wimmer niet zomaar negeren. Aanvankelijk leek deze KTM X-Bow onder de radar te glippen, maar bij nader inzien is de sportauto toch te smakelijk om te laten schieten. Wat in feite al een prima hulpmiddel is om een glimlach op je gezicht te toveren, wordt door het in Solingen gevestigde bedrijf nog spectaculairder gemaakt.

Het joviale duo dat Wimmer – dat zich al eens eerder vergreep aan de KTM – deze week heeft gepresenteerd ziet er van de buitenkant misschien niet precies hetzelfde uit, onderhuids hebben ze exact dezelfde behandeling ondergaan. De tuner heeft de tweeliter Audi-motor achterin de KTM namelijk opgeschroefd van ongeveer 300 tot liefst 485 pk en 520 Nm. In zijn huidige configuratie accelereert het circuitwapen als een waar snelheidskanon richting de 100 km/u, want in exact 2,97 seconden is de klus alweer geklaard. In 9,9 seconden snelt het apparaat naar de 200 km/u. Mede dankzij zijn DSG-transmissie zijn dergelijke tijden mogelijk.

Wimmer, dat zijn logo maar wat graag op de zijkant van auto’s plaatst, heeft bij gebrek aan ruimte besloten dat deze keer niet te doen. Wel hebben ze de buitenzijde hier en daar aangepakt. Naast het stevige composietmateriaal waarvan de Oostenrijkse machine is gemaakt, plaatsen de Duitsers nog een reeks extra carbon onderdelen op de auto. Deze toegevoegde aerodynamische onderdelen aan de voor- en achterkant helpen de auto naar verluidt weer beter door de bochten.