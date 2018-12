Italië boven! Castagna maakt A8 Avant met W12

Mag ook wel eens gezegd worden.

Dat Italianen redelijk overweg kunnen met een potlood, heeft de geschiedenis wel uitgewezen. Castagna Milano, een koetsenbouwer uit Milaan, is het meest recente bewijs van hun vaardigheden. Het bedrijf heeft ons namelijk een eerste kijk gegeven op zijn nieuwe project: een Audi A8 Avant Allroad met een W12 blok.

Op de Facebook-pagina van Castagna Milano waren pas geleden een tweetal foto’s te zien van een Audi A8 die flink bij de haren was gegrepen. Hoewel het momenteel nog digitale schetsen betreft en de bouw van het project waarschijnlijk nog niet is gestart, kunnen we duidelijk zien wat Castagna van plan lijkt te zijn. De A8 Avant Allroad wordt gebaseerd op de vorige generatie A8, en dan in het specifiek het feestliftmodel. Dankzij het typeplaatje W12 op de achterzijde van de auto kunnen we ervan uitgaan dat het gaat om de 6,3-liter FSI-krachtbron. In deze configuratie produceert de twaalfcilinder 500 pk en 625 Nm.

Natuurlijk kunnen we onze twijfel uitspreken over het idee dat de auto nooit echt gemaakt zal worden. Gelukkig is dit niet zozeer nodig, want het bedrijf staat er grotendeels om bekend zijn projecten af te maken. In het verleden kwam het bijvoorbeeld ook met een eigen interpretatie op de nieuwe Fiat 500 en een limousineversie, gebaseerd op een Rolls-Royce.