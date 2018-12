Verzekeraar vergoedt gestolen auto niet, want kentekenbewijs ontbreekt

Dubbel pech.

Wie bang is zijn kentekenbewijs te verliezen en deze daarom in de auto bewaart, zal hier na het lezen van dit artikel hoogstwaarschijnlijk verandering in brengen. Een Nederlandse vrouw, wiens auto en kentekenbewijs in 2017 werden gestolen, heeft geen vergoeding gekregen, simpelweg omdat ze de papieren niet aan haar verzekeraar kon laten zien.

De vrouw in kwestie had halverwege 2017 een autoverzekering afgesloten bij Hema, waarbij ze o.a. verzekerd was voor diefstal. Aan het eind van het jaar, in december, deed ze beroep op haar verzekering nadat haar auto was gestolen vanaf het parkeerterrein van de flat waar zij op dat moment woonde. Ondanks het feit dat zij haar auto netjes op slot had staan en alles door de camera’s van het gebouw was vastgelegd, wilde Hema niet betalen.

Nu klinkt dit als een tamelijk onrechtvaardige zaak, maar Hema staat met zijn beslissing volledig in zijn recht. Dit heeft ook Kifid, een financieel klachteninstituut, deze week bepaald. De vrouw stapte na de afwijzing van Hema op het instituut af, maar ook dit had weinig effect op haar situatie. In de voorwaarden van de Hema-verzekering is namelijk opgenomen dat, bij een dergelijke situatie, deel III van het kentekenbewijs (of het overschrijvingsbewijs) bij de verzekeraar moet worden ingeleverd om een vergoeding te krijgen.

Omdat zij dit bewijs in de auto had laten liggen en deze dus eveneens was gestolen, kon zij dit niet aan haar verzekeraar laten zien. Opnieuw aanvragen was trouwens ook geen optie. Wanneer een auto als gestolen is opgegeven, kan er om logische redenen geen nieuw overschrijvingbewijs worden aangemaakt. Anders kunnen de dieven de auto zonder problemen weer doorverkopen, of op een andere naam zetten.

Voordat we gezamenlijk met de hooivorken op Hema afstappen, is het wel zo netjes om te vertellen dat de meeste autoverzekeraars een dergelijk beleid hanteren. Dat gezegd hebbende, Bovag en Reaal zijn de enigen waarbij je alsnog een vergoeding voor je gestolen auto kunt krijgen als je papieren ook zijn gestolen. Echter, hiervoor moeten de papieren ook bij de politie als gestolen worden opgegeven.

Beeld: Volkswagen Golf met ingeslagen ruit, via @momo