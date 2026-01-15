Kijk, zo moet je een chique auto samenstellen

Iemand met geld en smaak heeft deze heerlijke cabrio samengesteld.

Tegenwoordig lijkt het alsof extreem dure auto’s als enorme ‘kijk mij’ worden samengesteld. Op zich terecht, want wat kan jou het schelen? Het zal jou als koper van een miljoenen kostende sportauto worst wezen of @dutch_lowered_e36_318i op Instagram jouw auto wel of niet mooi vindt. Dus stel ‘m lekker samen zoals je wil.

Smakelijke samenstelling

Maar wij als simpele zielen mogen er uiteraard wel een mening over hebben en de nogal clowneske samenstellingen die je wel eens ziet, daar heb je vast een mening over. Of die positief is, dat valt vaak tegen. Extreme keuzes zijn vaak gewaagd, expres of niet. Vandaag presenteert Bentley nummer vier van de zestien te bouwen Batur Convertibles. Deze is samengesteld door de Amerikaanse Sonia Breslow die we op Google veelal tegenkomen in combinatie met smaakvolle klassieke auto’s. En het resultaat van haar smaak op een Bentley Batur Convertible? Wij houden er wel van.

Waaraan je merkt dat de Bentley Batur Convertible serieus duur en exclusief is: Breslow heeft zelf de kleuren ontworpen. De donkerblauwe, bijna paarse tint heet Midnight Breslow Blue en de motorkap, voorruit en andere details zijn een lichtere tint genaamd Breslow Blue. Ook exclusief voor Batur Convertible nummer vier: het canvas dak is voor het eerst uitgevoerd in een compleet unieke kleur voor het canvas. Deze is uiteraard gelijk aan de lichte tint blauw die speciaal ontworpen is.

Interieur

Het interieur van de door Breslow samengestelde Bentley Batur Convertible biedt een mooi contrast aan het blauwe exterieur. Veel gebruik van beige, verschillende tinten zelfs. Stiksels en andere details in de accenten zijn dan weer uitgevoerd in datzelfde Breslow Blue. Op het dashboard en in de deurbekleding is er gebruik gemaakt van een soort geborsteld aluminium dat het geheel er ietwat uit laat zien als een Spyker. Zonder schakelpook met uitwendig mechanisme, maar dat terzijde. Oh ja, en de vloermatten? Die bevatten een silhouet van de Batur-vulkaan, waar de auto naar vernoemd is.

Andere details die de Bentley Batur Convertible van Breslow afmaken zijn bijvoorbeeld witte velgen met diezelfde blauwe kleur erin verwerkt. Een setje normale zilveren velgen had hier ook gewerkt, maar soit. De naam van de koper is verwerkt als een sierlijk schrift in de regenplasverlichting, waarvoor Bentley naar eigen zeggen ‘415.800 microscopische spiegels’ heeft gebruikt.

Maar ach. Het algehele plaatje maakt de vierde Bentley Batur Convertible een mooi ding. Mag ook wel voor dat geld, want de Batur (en zijn dakloze broer) beginnen bij een bedrag met zeven cijfers. Dan krijg je wel de laatste te bouwen Bentleys met de W12, in deze modellen 6.0 liter groot en goed voor 740 pk.