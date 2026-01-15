Bugatti vestigt nieuw wereldrecord, maar het gaat niet om snelheid

Als Bugatti zijnde is ‘de hoogste topsnelheid’ je favoriete wereldrecord, maar dit record is ook goed.

Weet je nog dat Bugatti het (op professionele wijze) aan de stok kreeg met bedrijven als SSC en Hennessey toen de Veyron de snelste auto ter wereld werd. Want de topsnelheid van 407 km/u door de zestiencilinderige hypercar werd snel verslagen door de SSC met 412 km/u. En ook al is de Chiron SS op onofficiële wijze goed voor 490 km/u, het is eigenlijk maar de helft van het verhaal. De Veyron was bijzonder omdat het zowel een enorm snelle, als een enorm luxe auto was. Ja, Bugatti had het ding veel sneller kunnen maken als ‘ie niet vol zat met materialen die hem 1.888 kg laten wegen. Maar dan mis je de helft van wat Bugatti is.

Rijkdom

Bugatti heeft namelijk door deze dubbele agenda zichzelf compleet geprofileerd als ultiem luxemerk. Heb je geld als water? Dan moet je zo’n ding hebben. Anders hoor je niet bij de top in de wereld van jetset. En dat kan ver gaan, heel ver. Bugatti vestigt een nieuw record en het heeft niks te maken met snelheid, maar met geld.

Bugatti-toren

Daarvoor moeten we afreizen naar Dubai. Virtueel dan. Want zoals gemeld in 2023, er komt een Bugatti-woontoren. Uiteraard is Dubai daar het perfecte decor voor. De appartementen en penthouses in de Bugatti-toren zijn de perfecte woonruimte voor je peperdure bolide. Of zelfs je peperdure Bolide. En voor als je niet geloofde dat de toren echt komt: inmiddels is de basis al gelegd en kunnen de woningen bijna opgeleverd worden. Dit met dank aan de uitvoerder van het project: Binghatti. Qua naam in ieder geval de perfecte partner en qua rijke Arabieren die extreem veel geld erin kunnen investeren ook.

Wereldrecord Bugatti

Enfin, dat wereldrecord van Bugatti. Want oneindig veel geld erin steken krijg je wel weer terug als je de woningen voor een flinke prijs verkoopt. Dat is gebeurd: het duurste penthouse in de Bugatti-woontoren is verkocht voor 550 miljoen dirham. In onze valuta is dat 128.980.885 euro. Het kost een telefoonnummer, zouden de Engelsen zeggen. Het record is niet alleen dat dit het duurste penthouse in het Midden-Oosten is (en laten we wel wezen, dat betekent hoogstwaarschijnlijk wereldwijd), ook dat het de hoogste prijs-per-vierkante-meter ooit is. Op Funda is lager beter, maar in Dubai wil je dat dit nummer zo hoog is als de Burj Khalifa.

Bugatti-verlenging

Zelfs de goedkoopste woningen uit de Bugatti-woontoren beginnen bij een grove vijf miljoen euro. Maar dat keer zestig uitgeven mag dus ook. Naar verluidt zijn er ook bekende namen die al een plekje in de toren hebben bemachtigd, zoals Neymar Jr. die er 54 miljoen euro voor betaalde. Als groot contrast schijnt zanger Andrea Bocelli ook een woning gekocht te hebben. De kopers van de duurste woningen krijgen een autolift die hun Bugatti in de woonkamer kan hijsen. Uiteraard wel voor het raam zodat anderen het ook kunnen zien. En over naar buiten kijken gesproken: de Bugatti-woontoren ligt op een steenworp afstand van de Burj Khalifa zodat je daar ‘goed uitzicht op hebt’. Maar laten we wel wezen, het topje van dat kolossale ding kan je nog zien vanuit Hendrik-Ido-Ambacht.

Wellicht niet het wereldrecord dat je wil hebben als Bugatti het automerk zijnde. Bugatti het luxemerk zijnde kan deze recordbrekende prijzen voor hun penthouse dan wel weer goed gebruiken. Probeer dat maar eens met een SSC.