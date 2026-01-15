Ford Mustang Shelby keert terug, alleen niet zoals je verwacht

Er is een opvolger voor de Ford Mustang Shelby GT500, alleen doet de nieuweling genaamd Dark Horse SC het wel een beetje anders.

Bij Ford wordt de hiërarchie van de Mustang een beetje herzien. Wat je gewend bent is dat er een basisversie is met V8, met daarboven een dikker aangeklede versie die de naam van Carroll Shelby draagt. Dat is weer een ander product dan waar Shelby Cars mee komt, maar dat terzijde. Bij de vorige Mustang (S550) waren de Shelby-versies de dikste bolides. Je had de GT350(R) met de grotere 5.2 liter ‘Voodoo’ V8 die al 533 pk kon produceren. Bij de Shelby GT500 werd dat dankzij een supercharger nog opgevoerd tot 771 pk. Sinds de laatste Shelby mag je er met dure opties een waar circuitkanon van maken: peperdure koolstofvezel velgen, grote achtervleugel en natuurlijk zaken als kuipstoelen en een legio modificaties aan het onderstel en de motor om de ultieme circuit-Mustang te maken.

Ford Mustang GTD

Dat men kennelijk zat te wachten op een Mustang voor het circuit, bewijst de nieuwe Ford Mustang (S650). Die kwam vrij snel als lekker dik aangeklede Dark Horse met extra vermogen en sportonderdelen. De top kwam snel dankzij de GTD, met de D van Daytona. Dat is het meest extreme aller tijden dat de Mustang-naam draagt, dankzij wederom een 5.2 liter V8 met supercharger, nu goed voor 815 pk. In combinatie met de extreme aerodynamische verbeteringen is dit niet alleen de snelste Mustang, maar gewoon één van de snelste circuitauto’s ter wereld.

Ford Mustang Dark Horse SC

En toch is de Ford Mustang GTD geen Shelby. Het is ook een veel extremere auto dan wat de GT500 was. Wie daar op zat te wachten kan wellicht met deze nieuwe variant uit de voeten. Ontmoet de Ford Mustang Dark Horse SC. Ford noemt hem dus geen Shelby meer. Maar het idee is grotendeels hetzelfde.

Dat begint met een exterieur dat toch weer wat dichter bij de ‘normale’ Ford Mustang zit, zonder die GTD-spullen. Tevens is de GTD echt een speciale, geflipte Mustang, de Dark Horse SC zal wat goedkoper en bruikbaarder zijn. Het uiterlijk verschilt wel van dat van de Dark Horse, met nieuwe bumpers en een GT500-esque achterspoiler. Ook krijg je een nieuwe motorkap met een enorme power bulge, waar we zo even op terug komen.

Track Pack

Nog iets wat we kennen van Shelby’s op de Ford Mustang Dark Horse SC: een Track Pack. Daar heeft het team achter de GTD aan meegewerkt, waardoor je net als zijn voorganger koolstofvezel velgen krijgt met carbonkeramische remmen en Michelin Pilot Sport Cup 2R-banden. En dan is de achtervleugel net iets anders dan standaard en bovendien gemaakt van koolstofvezel. En ten slotte, wingback-stoelen van Recaro, bekleed met dinamica. Allerlei andere gewichtsbesparingen leveren een gewichtsbesparing van 68 kg op met het Track Pack, met 281 kg extra downforce.

Specs?

Om even terug te komen op de power bulge van de Ford Mustang Dark Horse SC: die zit daar natuurlijk om een dikkere motor te huisvesten. De normale Dark Horse heeft net als de ‘normale’ GT een 5.0 liter grote V8 met 500 pk, terwijl de GTD dus een grotere 5.2 heeft. Die laatste is wat er voorin de Dark Horse SC ligt. En de SC staat zoals verwacht voor Supercharged. Vandaar de grotere motorkap. Wat het doet qua vermogen? Een goede vraag, die Ford niet beantwoordt. Als we een gokje mogen wagen: wellicht niet de volvette 815 pk uit de GTD, maar gezien Chevrolets inspanningen met de Corvette kan de Mustang een upgrade van de 771 pk sterke GT500 ook wel gebruiken. Wij houden het op 800 pk, om en nabij.

Prijzen en beschikbaarheid (behalve ‘zomer van 2026’) zijn ook nog niet bekend voor de Ford Mustang Dark Horse SC. Wel geinig: als je echt goed had opgelet, kwam er al een voorproefje voor de SC in de video van gisteren waarin Ford hun nieuwe partners van Red Bull laat rijden in hun assortiment raceauto’s. Nu dus een iets uitgebreidere onthulling, maar de volledige techniek wordt later uitgebreider besproken.