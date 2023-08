Van deze Bentley bij Domeinen word je niet vrolijk

Het kleurtje is leuk, maar daar houdt het ook echt op.

Met een Bentley Continental kun je twee kanten op. Het is in de basis gewoon een stijlvolle auto, maar het is ook heel makkelijk om er een foute bak van te maken. Dat gebeurt ook veelvuldig, sinds de auto is omarmt door een jongere doelgroep, die een andere (lees: geen) smaak heeft.

Bij Domeinen staat nu een Continental die – je verwacht het niet – in de categorie ‘fout’ valt. De auto is voorzien van een opzichtige bodykit en zwarte aftermarket velgen. De Bentley heeft ook een donkeroranje kleur gekregen. Dat staat ‘m dan wel weer goed, eerlijk is eerlijk.

Het is niet alleen maar uiterlijk vertoon bij deze auto, want een Continental GT van de eerste generatie is nog steeds een vlotte bak. Dit exemplaar zeker, want het gaat hier om de Speed, met 610 pk. Dat is voor hedendaagse begrippen nog steeds de moeite, en zeker voor een model uit 2007.

Met zo’n Conti GT Speed kun je lekker het gas intrappen, maar dat moet je in de buurt van drempels even niet doen. De auto heeft zo te zien al kennis gemaakt met een drempeltje. De voorbumper is niet alleen beschadigd, maar hangt ook op half zeven.

De voorbumper is niet het enige wat beschadigd is: de achterbumper ziet er ook niet al te florissant uit. Degene dit ding koopt doet er dus goed aan om die hele bodykit eraf te slopen en een setje originele bumpers te bestellen.

We kunnen een hele waslijst aan redenen bedenken om deze auto niet te kopen, maar mocht er toch iemand interesse hebben: je kunt een bod uitbrengen bij Domeinen. Je hoeft er waarschijnlijk niet de hoofdprijs voor te betalen, dat scheelt.