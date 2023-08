Cirkel is rond: Bentley bouwt eerste Continental GT na

Een van de laatste Conti’s met W12 lijkt op de eerste Continental GT met W12.

De tijd vliegt voorbij. Nog niet zo lang geleden waren we nog diep onder de indruk van de introductie van de Bentley Continental GT. Dat was op de Salon van Genève waar ondergetekende probeerde te kijken in welke dure auto’s we allemaal konden zitten. Eentje daarvan was de Continental GT.

Inmiddels is dat alweer 20 jaar geleden. 20! Ja, dames en heren: zó snel gaat het tegenwoordig. Voor een vermogende klant was dat het moment om eventjes een leuke order te plaatsen bij de fabrikant uit Crewe.

Hij bestelde namelijk een Bentley Continental GT in exact dezelfde uitvoering als de aller, aller, allereerste editie. Althans, ze hebben het geprobeerd.

Imitatie eerste Continental GT niet helemaal gelukt

Nu moeten we wel een beetje streng zijn. Want kom op, als je een hommage gat maken, doe het dan goed. Ten eerste die Blackline Specification: die hoort er niet op! De originele had het (gelukkig) niet, dus het rijdende eerbetoon moet het ook niet hebben, maar dat is dus wel het geval.

Qua velgen slaat Bentley (eigenlijk is het de Mulliner-afdeling) ook de plank mis. Het origineel had die diekke vijfspaak velgen, afgewerkt in chroom. De nieuwe versie heeft een compleet ander model velg dat ook nog eens antraciet is van kleur. Ja, kom op boys, zo werkt een hommage niet.

Wat ze wel goed gedaan hebben in Crewe is de lakkleur, die is namelijk exact gelijk. Ook tof is het interieur, dat komt namelijk ook overeen. De combinatie van groen metallic met cognac interieur is geweldig. Sterker nog, heel erg veel beter wordt het niet. Bentley noemt het overigens zelfs Saddle (Zadelbruin). Het Burr-walnoothoutinleg komt ook overeen.

Er komen er nog 19

Bentley is bezig met een afscheidstournee van de Continental GT met twaalfcilinder motor. Er worden 20 bijzondere exemplaren gebouwd en daarna is het voor altijd voorbij. Let op: die 20 exemplaren gaan we waarschijnlijk allemaal tegenkomen. Dit is namelijk 1 van de 20, maar alle 20 worden ze allemaal anders.

De motor zal wel hetzelfde zijn bij al die 20 exemplaren. Dus een 6.0 W12 met directe injectie en twee turbo’s, goed voor 659 pk aan vermogen en 900 Nm aan koppel. Daarmee kun de 2.173 kg zware GT van 0-100 km/u sprinten in 3,6 seconden en een topsnelheid halen van 335 km/u.

De oude versie uit 2003 heeft een oudere generatie van de 6.0 W12 biturbo met indirecte injectie. Deze levert 560 pk en 650 Nm. Daarmee kon de 2.350 kg zware Conti van 0-100 km/u accelereren in 4,8 seconden en een top halen van 318 km/u.

De Bentley maakt zijn debuut op tijdens de Monterey Car Week. Daar waar alle dure auto’s die je afgelopen week voorbij zag komen hun debuut maakten.