Cupra hakt een klein stukje van el-Born af - Autoblog.nl

Cupra vond el-Born kennelijk net iets te lang, dus hakt het Spaanse bedrijf er een klein beetje vanaf.

Volkswagen beet met de ID.3 het spits af voor het MEB-platform, maar binnenkort mogen andere autofabrikanten er ook mee aan de slag. Een van de eerste merken is Cupra. Anderhalf jaar geleden lieten zij hun eerste MEB-concept zien: de el-Born. Een hatchback met ID.3-formaat, maar dan met een Cupra sausje eroverheen.

Bij de aankondiging van de Formentor VZ5 brengt Cupra ook wat nieuws over die el-Born. Cupra hakt namelijk een klein stukje van el-Born af. Vanaf nu noemt Cupra de bolide de Born. Waarom zeggen ze in het persbericht niet, wellicht willen ze hiermee het verschil aangeven tussen concept en productieauto.

Wel geven ze aan veel te hopen bereiken met die Born. Het moet namelijk ‘het impuls worden voor de transitie van het bedrijf’. Cupra wil de komende tijd namelijk flink groeien; in 2021 moet de verkoop van Cupra verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder. Tien procent van Seats verkoop moet dan een Cupra-badge hebben. In 2020 rolden er 27.400 Cupra’s over de toonbank heen. Cupra mikt voor 2021 dus op minimaal 50.000 auto’s.

Daarbij hopen ze vooral veel op jonge kopers. Jonge kopers hebben echter niet genoeg geld voor een spiksplinternieuwe elektrische auto, denkt Cupra, daarom gaan de Spanjaarden de auto ook in abonnementsvorm aanbieden. Details geven ze hier niet over, maar het klinkt als een private-lease-verhaal.

Cupra geeft niet aan of de specs van de Born zijn veranderd, alleen dat deze een actieradius heeft van 500 kilometer. Cupra zei dat de el-Born ook die actieradius zou krijgen, met een 82 kWh-accupakket, waarvan 77 kWh netto. De Born krijgt een 204 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Productie van de Born start in de tweede helft van het jaar in het Duitse Zwickau.