Prijs vernieuwde Kia Stinger: weer zo krankzinnig hoog? - Autoblog.nl

Goed nieuws, de prijs van de vernieuwde Kia Stinger is lager dan voorheen.

De Kia Stinger heeft het in Nederland niet makkelijk. Wij Nederlanders rijden liever rond in een BMW 4 Serie GC met 1.5 driecilinder bromtol dan een volgepakte Kia Stinger. Daarnaast was de Kia Stinger altijd vrij prijzig vanwege de uitstoot. In theorie was het verbruik (en de bijbehorende CO2-uitstoot) erg hoog. Hierdoor kreeg de auto tienduizenden euro’s aan milieuboete aan de broek.

Dit zorgde er niet voor dat er veel belasting werd binnengeharkt (we gaan niet zeggen dat het ‘graaiers’ zijn bij de ‘roverheid’). Maar wel dat bijna niemand er eentje kocht. Onlangs maakte Kia al bekend dat de auto gefacelift is. Nu weten we ook wat de prijs is van de vernieuwde Kia Stinger.

Prijs vernieuwde Kia Stinger

We gaan jullie niet langer in spanning houden met nutteloze zinnen om het benoemen van de prijs van de vernieuwde Kia Stinger aan te kondigen (oh): 89.995 euro. Daarvoor krijg je wel meteen de dikste versie. De 2.0T en diesel zijn komen te vervallen. Er is wel een 2.5 T-GDi viercilinder, maar deze komt (vooralsnog) niet onze kant op.

De enige motor, de 3.3 V6 met twee turbo’s, is nu goed voor 364 pk (iets minder dan voorheen). Wel voldoet de auto aan alle nieuwe emissie-normen. De prijs is wel een stukje lager dan voorheen. Toen moest er nog 10 mille méér betaald worden aan de fiscus.







Prestaties en uitrusting

Met de prestaties en uitrusting is niets mis met een auto van 70 mille. Van 0-100 km/u sprinten duurt 5,4 tellen en de topsnelheid is 270 km/u. Leren bekleding, 19 inch lichtmetaal, nappaleder bekleding (eventueel in het rood!), Harman Kardon stereo, elektrische stoelen met verwarming én ventilatie, elektrische achterklep en suède hemelbekleding zijn allemaal standaard. Maar zoals we zeggen, voor een auto van 70 mille zou het een top zijn, helaas is de Kia Stinger GT een auto van 90 mille…

Het kan zelfs ietsje duurder, want voor het eerst kun je kiezen uit een extra gave uitvoering, de Kia Stinger GT Pro. Deze is aanzienlijk luxer en duurder. Voor 92.490 euro krijg je items als een panorama dak, geheel alcantara interieur (inclusief stuurwiel), 360 graden camera, Blind Spot Monitor en nog wat snuisterijen waarbij je bij de Duitse merken diep voor in de buidel moet tasten.

Prijs vernieuwde Kia Stinger in vergelijking met de ‘concurrentie’

Uiteraard lopen we ook even een rondje over de digitale autoboulevard. Gewoon, om te kijken wat je kwijt bent bij de concurrentie. Dat is een beetje een lastige om te bepalen. Dit is wat je tegenwoordig kwijt bent voor een beetje dikke sportsedan: