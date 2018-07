Bentley heeft iets nieuws voor in het interieur

Chique hoor.

Hoewel Rolls-Royce de overtreffende trap is op het gebied van luxe in een auto, klimt Bentley steeds verder naar de top. De Britse autofabrikant zet weer een nieuw stapje in deze richting, want via Mulliner is nu een nieuw houtsoort verkrijgbaar.

Op de Continental ga je het vooralsnog niet krijgen, maar op de Flying Spur, Bentayga en Mulsanne kun je walnotenhout krijgen in het interieur. Het is een combinatie van Europese en Amerikaanse walnotenhout, aldus Bentley. Het hout is voornamelijk afkomstig van bomen in Californië. Over het hout wordt een dun laagje lak gesmeerd, wat slechts 0,1 mm dik is. Het geeft een mooie finish en als je met je vinger over het materiaal gaat, dan moet het glad, maar kwalitatief aanvoelen.

Het resultaat ziet er fantastisch uit. Zeker in combinatie met een bruin lederen interieur komt het hout goed tot z’n recht. Het heeft zelfs wat van een jaren negentig vibe, uit de tijd van de eerste generatie Bentley Azure. Bovendien is het hoogwaardige hout een verademing in een autointerieur dat tegenwoordig vaak om carbon en aluminium draait.