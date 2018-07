Dit is de goedkoopste Porsche 968 van Autotrack

Hebb0n.

In het begin van de jaren ’90 had Porsche er zin in om de geniale 944 nog een keer een update te geven. De nieuwe versie van de auto stond intern aanvankelijk bekend als de 944 S3, als opvolger van de 944 S2. In de basis bestond het ontwerp van de 944 natuurlijk al sinds medio jaren ’70. Toen kwam immers de 924 op de markt, een ontwerp van de Nederlandse designer Harm Lagaay.

Zoals Porsche pleegt te doen was het model in de loop der jaren al herhaaldelijk bijgeschaafd, zonder daarbij qua looks drastisch te veranderen. Bij het tweaken van de 944 S2 naar de ‘S3’ gingen ze echter zo hard met de aanpassingen dat zelfs besloten werd de hele productie te verplaatsen van Neckarsulm naar thuisbasis Stuttgart. Dit alles maakte dat de auto een nieuwe ‘naam’ verdiende en dat werd ‘968’.

Optisch is de 924/944 nog steeds herkenbaar in de 968, maar dan met wat gladde, ronde 90s swek eroverheen gegooid. Dit is een smaakdingetje. Ik vind het zelf maar niks, maar collega @willeme vind het geweldig. Het neusje lijkt een beetje op de 993 en vooral ook de 928 uit dezelfde periode. De koplampen zijn in tegenstelling tot bij de ‘gezichteloze’ 924 en 944 altijd zichtbaar, maar klappen desalniettemin nog steeds op als je ze aanzet. Precies zoals de kikkerogen van de grote broer 928 dus.

Onder de kap vond een doorontwikkeling van de joekelige vierpitter uit de 944 S2 een plek. De inhoud bleef met 3.0 liter gelijk, maar dankzij onder andere de toevoeging van ‘Variocam’ variabele kleptiming leverde het aggregaat nu een gezonde 240 pk. Nog iets wat overgenomen werd van de 944 S2, was de cabrioversie. In eerste instantie waren de 924 en 944 alleen beschikbaar als tweedeurs coupe’s (eventueel met een uitneembaar dak). Aan het einde van de productierun van de 944 kwam er echter ook een tweezitter met zachte kap op de markt.

Lange tijd waren de kleine transaxle-Porsche’s niet echt gewild, maar daar is inmiddels langzaam maar zeker verandering in aan het komen. De prijzen hebben hun dieptepunt bereikt. Op autotrack worden momenteel slechts twee 968 cabrio’s aangeboden. Ze staan bij dezelfde okkazieboer en hebben beide dezelfde vraagprijs. Het zijn dus allebei de goedkoopste en meteen ook duurste 968-en op Autotrack. Omdat ik dit exemplaar in Midnight Blue wat mooier vond dan het exemplaar in saai grijs, heb ik gekozen deze blauwe uit te lichten.

De auto komt uit 1994 en is daarmee een late 968. Overigens wil dat niet veel zeggen: de productierun van het model duurde slechts van 1992 tot 1995. Veel opties zitten er niet op, maar je krijgt wel leder en airco. Er staat iets minder dan twee ton op de teller en de vraagprijs bedraagt 22.968 Euro. Voor hetzelfde geld heb je ook de gaarste 996 cabrio die je kan vinden, maar of je dat moet willen is een tweede. Koop dan?