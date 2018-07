I Am Paul Walker verschijnt binnenkort

De documentaire over de Fast & Furious-ster is klaar.

Er zijn maar weinig acteurs die op het witte doek geen indrukwekkende filmografie hebben, maar wel een grote nalatenschap kennen. Paul Walker valt hier zeker onder. Met films als Into The Blue (2005), Varsity Blue (1999) en Meet The Deedles (1998) kun je Walker nooit vergelijken met grootheden uit Hollywood. Zijn rol en passie in de Fast-reeks waren echter van wereldbetekenis voor velen.

Het charisma van Walker en zijn passie voor autorijden wist de Amerikaanse acteur subliem in de Fast & Furious-films te verwerken. Hij mocht slechts 40 jaar oud worden en zijn dood heeft een wrange nasmaak gekregen. Onder meer rechtszaken en ruzie onder de nabestaanden waren de afgelopen vijf jaar de headlines omtrent het persoon Walker.

Eerder dit jaar werd bekend dat er een documentaire gaat komen over de acteur en nu is duidelijk wanneer de docu te zien is. The Paramount Network heeft namelijk bekendgemaakt dat I Am Paul Walker op 11 augustus in de VS zal worden uitgezonden. Na afloop zal de docu ongetwijfeld rondslingeren op niet kosjere streaming- en torrentsites, maar dat heb je niet van ons.

De documentaire is geregisseerd door Adrian Buitenhuis (I Am Heath Ledger). De productie is in handen van Derik Murray. Wellicht dat Buitenhuis na jaren van rechtszaken en gedoe een mooie einde kan geven aan het tijdperk Walker.

In de docu komen meerdere Fast-sterren zoals acteur Tyrese Gibson en regisseur Rob Cohen aan bod, maar de focus ligt ook op andere zaken. De ouders van Walker en zijn broers praten bijvoorbeeld voor het eerst. En er wordt gekeken naar alle dingen die Walker bezig hielden. Zijn liefde voor de oceaan en de natuur. En zijn organisatie Reach Out Worldwide. Een stichting die nazorg biedt in gebieden waar natuurrampen hebben plaatsgevonden.