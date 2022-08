Nieuw Mulliner project van Bentley maakt het lekker spannend

We krijgen van Bentley wat spannend teasermateriaal voor de aankomende speciale editie van Mulliner. Hij heeft al een naam en een releasedatum.

Bentley presenteerde een paar jaar geleden de Bacalar. Deze roadster moest het ultieme voorstellen wat Bentley kon verzinnen voor hun productieauto’s. In het heden zijn de exemplaren van de Bacalar klaar en zullen de wat meer mainstream-Bentleys stylingonderdelen van de Bacalar meekrijgen. Goed werk, maar het betekent ook dat er weer ruimte is voor nog zo’n ultieme exclusieve Bentley door bespoke-afdeling Mulliner.

Nieuw Bentley Mulliner project

Boffen wij even, want later deze maand tijdens Monterey Car Week krijgen we de opvolger van de Bentley Bacalar te zien. Tenminste, het wordt wederom een bijzonder project van Bentley Mulliner om de toekomst te schetsen. Wat voor auto het precies wordt, is nog niet bevestigd. Wel bevestigt Bentley middels een teaser een klein stukje van de auto en de naam.

Bentley Mulliner Batur

Het aankomende bijzondere project van Bentley Mulliner gaat luisteren naar de naam Batur. Bentley bevestigt niet waar die naam op slaat. Aangezien Bacalar sloeg op een plaats in Mexico, lijkt het ons niet toevallig dat Mount Batur een grote berg is op Bali. Anyway, zo heet het nieuwe apparaat dus.

Toekomst

Bentley gaat de Mulliner Batur net als zijn voorganger gebruiken als een soort concept car. De styling gaat de basis vormen voor aankomende Bentleys in het BEV-tijdperk van het merk. Er wordt nog niet bevestigd of de Batur ook een EV is, maar wees niet verrast als dat zo is. Verdere details van de Bentley Batur worden over een paar weken bevestigd.