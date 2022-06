Continental GT Mulliner is de dikste en duurste

Daarnaast is de Continental GT Mulliner van Bentley ook nog eens poepchic!

Bentley is lekker bezig de laatste paar maanden. Ze hebben nu een gamma dat bestaat uit de Bentayga, Continental GT, Continental GT Convertible en Flying Spur. Die kun je in allerlei gradaties krijgen. Onlangs kwamen er twee smaakjes bij. De eerste was de Azure. Azure staat voor weldaad, luxe, elegantie en een bak chroom op je Bentley. De tweede smaak is de ’S’, waarbij de S staat voor stoer, sober en sportief. Waarschijnlijk.

Voor vandaag is er nóg een nieuwe uitvoering. Alsof er niet genoeg was. In dit geval gaat het om de Bentley Continental GT Mulliner. Mulliner was vroeger een apart bedrijf waar je je Bentley kon laten aankleden. Het is nu de afdeling waar ze al je wensen waar maken, als de reguliere optielijst niet voldoet. Net zoals Porsche Exclusive Manufaktur, Lamborghini Ad Personam of Opel Exclusive (ja, dat bestaat en is stiekem best cool!).

Rijdende bak joppiesaus

De Continental GT Mulliner is het non-plus ultra-model. Een soort patatje, maar dan extra groot met mayo, curry, ketchup, uitjes én pindasaus. En Joppiesaus eroverheen. Met Raspatat erbij. De basis is de Speed, maar dan is deze niet extra sportief uitgerust, maar juist extra luxe en chic. Net zoals de S650 Maybach of M760Li Exclusive.

De motor is een W12 met een slagvolume van 6 liter en levert dankzij 48 kleppen, twee turbo’s, vier nokkenassen en directe injectie een maximum vermogen 659 pk bij 5.000 toeren. Indrukwekkender is het koppel. Niet alleen door het getal (900 Nm!), maar door het moment dat dat koppel klaarstaat: 1.500 toeren. Zelfs de enorm dikke V8-diesels komen daar nauwelijks bij in de buurt.

U begrijpt, dit is een absoluut meesterwerkje. De motor is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling van Porsche en drijft uiteraard alle vier de wielen aan. Ondanks dat de Continental GT Mulliner vierwielaandrijving heeft, zal deze versie onze huispurist @jaapyio tevreden stemmen.

In basis is de auto namelijk achterwielaangedreven. Daarnaast wordt het meeste vermogen naar de achterwielen gestuurd én is er een elektrische sperdifferentieel met Active Torque Vectoring.

Prestaties Continental GT Mulliner W12

De motor heeft dan ook absoluut geen moeite met de bijna 2.200 kilogram corpulente Brit. Van stilstaand naar 100 km/u accelereren is in 3,3 seconden achter de rug. Dat is een tiende sneller dan de Porsche 718 Cayman GT4 RS waar @wouter laatst mee reed. De topsnelheid is 335 km/u.

Zie de Continental GT Mulliner als een soort Boris Johnson in tennis-outfit. Een tikkeltje fout maar wel bekakt. Alsnog niet sportief maar je weet dat je er op een foute manier wel mee kan lachen. Oh, en beide kunnen flink drinken na werktijd. Het gemiddeld verbruik is namelijk 1 op 7,4, afhankelijk van de exacte specificatie. En dat is dan nog de hoopvolle fabrieksopgave.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken er maar op dat dit de duurste in de Continental-range is. Wil je wel de looks en luxe van de Mulliner, maar niet de performance? Je kan ‘m ook met V8 krijgen, aldus Bentley.

Meer lezen? Dit zijn 17 Bentley’s Continental GT op kenteken!