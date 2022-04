Officieel: Bentley komt zeer binnenkort met nieuw vlaggenschip

Reken niet op een opvolger van de Mulsanne, maar het is wellicht wel een auto die de Mulsanne moet doen vergeten.

Een prestigieus merk als Bentley verdient een echt vlaggenschip. Rolls-Royce heeft de Phantom, Mercedes heeft de Maybach S-klasse, maar Bentley heeft niet direct iets om daar tegenover te zetten. De Mulsanne heeft namelijk het veld moeten ruimen.

De Mulsanne zou geen directe opvolger krijgen, dus zodoende is de Flying Spur het nieuwe vlaggenschip. Nu is dat ook een auto waarin het je aan niets ontbreekt, laat dat duidelijk zijn. Toch is er nog ruimte voor een topmodel bóven de Flying Spur.

We hebben goed nieuws vandaag: die gaat er komen. En wel op zeer korte termijn. Bentley kondigt vandaag een vijfde model aan. Bentley houdt het nog spannend, maar uit de tekst valt op te maken dat dit een nieuw topmodel wordt. Ze delen ook alvast het onderstaande teaserplaatje, maar daar worden we geen steek wijzer van. We krijgen namelijk alleen een stukje van het portier te zien.

Wat voor auto het precies wordt is dus nog een grote verrassing. Reken niet op een directe opvolger van de Mulsanne, want die zou er niet komen. En voor een volledig elektrische Bentley is het waarschijnlijk nog te vroeg.

Het zou wel kunnen gaan om een variant op een bestaand thema. De Continental GT en GTC rekent Bentley namelijk ook als aparte modellen. Aangezien de auto al op korte termijn onthuld wordt, is dit de meest waarschijnlijke optie. Volgens het Britse Autocar zou het gaan om een verlengde versie van de Bentayga.

Bentley laat ons niet lang in spanning, want het nieuwe topmodel wordt 10 mei onthuld. Dat is al over anderhalve week.