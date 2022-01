McLaren geeft toe: we hebben met Volkswagen gepraat

We knew it! McLaren en Volkswagen zijn inderdaad aan het babbelen geweest.

Als een donderslag bij heldere hemel was in november opeens het bericht daar: Audi heeft McLaren gekocht. En dit was geen vaag gerucht, maar een vooraanstaand Brits autoblad bracht dit als een voldongen feit. Dit riep de nodige vraagtekens op, want wat moet Audi in vredesnaam met twee concurrerende supercarmerken?

Al snel bleek het echter om fake news te gaan, zoals een zekere Amerikaanse oud-president zou zeggen. McLaren haastte namelijk zich om de berichten te ontkrachten. Was de kous daarmee af? Neen, want er bleven hardnekkige geruchten rondgaan dat Audi zinde op een overname van McLaren. Dit zou alles te maken hebben met de plannen van Volkswagen om in de F1 te stappen.

Nu horen we eindelijk iets McLaren. Zak Brown heeft namelijk tegenover de media toegegeven dat er gesprekken zijn geweest met Volkswagen. Dat meldt Reuters. Zak voegt er echter aan toe: “In the short term and medium term we’re very happy where we are.”

Het gaat dus niet over de korte termijn, maar dat was sowieso al duidelijk. Als Volkswagen de F1 ingaat, zal dat waarschijnlijk in 2026 zijn. Volgens Zak Brown zijn er nog geen definitieve beslissingen gemaakt. Wel was er eerder deze maand al sprake van dat de deal van Porsche en Audi “zo goed als rond” zou zijn. Er zou alleen nog groen licht moeten komen van de Volkswagen-top.

Zak Brown noemt ook Porsche nog. De McLaren CEO zegt dat hij “gehoord heeft” dat Porsche iets met Red Bull gaat doen. Dat is inderdaad wat er in het geruchtencircuit gezegd wordt.

Het is dus duidelijk dat Volkswagen serieus bezig is met de stap naar de Formule 1, onder meer via McLaren. Als het mee zit horen we daar binnenkort meer over. Volgens de Frankfurter Algemeine gaat de Volkswagen-top eind volgende maand de knoop doorhakken.

Bron: Reuters