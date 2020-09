Volkswagen wil Bugatti verkopen aan Kroaten - Autoblog.nl

Het Duitse Volkswagen wil Bugatti verkopen aan Kroatische EV-vrienden.

Eind jaren ’90 was Volkswagen hard bezig om te groeien. Niet alleen het merk, maar ook als concern. De Volkswagen Group was toen nog relatief klein, maar zeer ambitieus, mede dankzij de visie van Ferdinand Piëch. Kleine merken als Seat en Skoda werden groot, Audi kon zich meer richten op BMW en Mercedes en er werden een hoop dure merken gekocht in zeer korte tijd.

Merken als Lamborghini, Cosworth, Bentley en Rolls-Royce werden aan het merkportfolio toegevoegd. Maar het meest prestigeuze merk was natuurlijk Bugatti. Kosten noch moeite werden gespaard om Bugatti nieuw leven in te blazen.

Dat niet alleen, de Bugatti Veyron was het resultaat van een stel bizarre eisen die natuurkundige wetten moesten tarten. Op dit moment wordt de Chiron (een doorontwikkeling van de Veyron) gebouwd.

Volkswagen wil Bugatti verkopen

Kortom, je zou zeggen dat Volkswagen in zijn nopjes is met het Franse kroonjuweel. Niet is minder waar, want Car Magazine meldt dat Volkswagen op het punt staat om Bugatti te verkopen. De partij die ze gevonden hebben is Rimac Automobili uit Kroatië. We kennen dit merk van elektrische hypercars. De verkoop moet via Porsche gaan verlopen. Porsche heeft al 10% van de aandelen van Rimac in handen.

Naast hypercarbouwer heeft het bedrijf enorm veel knowhow op het gebied van elektrische auto’s, waar het gehele VW-concern profijt van kan hebben. Sterker nog, Rimac is een bedrijf dat met 600 man voornamelijk EV-expertise verkoopt, dan dat ze daadwerkelijk auto’s bouwen. De Rimac ONE hypercar is voornamelijk een uithangbord. Het zelfde geldt voor de Rimac C_TWO.

Familie Piëch

Een andere reden waarom het via Porsche gaat is, om de familie Piëch tevreden te houden. Die zijn het er niet direct mee eens dat Volkswagen Bugatti wil verkopen. Bugatti was het oogappeltje van voormalig opperbevelhebber Ferdinand Piëch en ondanks dat de beste man onlangs overleden is, zijn veel aandelen nog in aandelen van de familie Piëch. Het idee is waarschijnlijk dat Porsche Bugatti inruilt voor een groter aandeel in Rimac.

Rimac

Wat Rimac uit de deal kan halen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de Britse publicatie kan het merk profiteren van de Bugatti infrastructuur om hun hypercars aan de man te brengen. Aan de andere kant kunnen de Rimac hypercars als Bugatti door het leven, iets dat wel tot de verbeelding spreekt. Dat niet alleen, Rimac heeft zo ook de beschikking over de productiefaciliteit in Molsheim.

Er is meer

“Maar Mike! Wacht! Er is meer!” De geruchten gaan veel verder dan dat Volkswagen Bugatti wil verkopen. Normaal gesproken blijft het bij geruchten, maar de geruchten worden in het leven geroepen door Georg Kacher, een van de best geïnformeerde journalisten op deze planeet.

Volgens hem staan er nog een paar merken in de verkoop, te weten Ducati, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley en ItalDesign. De waarde van deze merken lag een paar jaar geleden nog op 23 miljard, maar inmiddels is dat al gedaald naar 15 miljard. Om eventuele verliezen te beperken, wil Volkswagen deze potentiële zorgenkindjes verkopen.