Porsche betaalt Audi miljoenen om géén auto te bouwen

Het is weer hommeles binnen het VAG-concern. Porsche betaalt Volkswagen naar verluidt een negencijferig bedrag om géén auto voor hen te bouwen.

Zojuist schreven we in ons bericht over Honda’s voorlopig laatste F1 avontuur nog hoe samenwerking en management zowel goed als verkeerd kan gaan. In dat geval ging het dan nog om twee seperate partijen (Honda en McLaren respectievelijk Honda en Red Bull). Maar ook binnen een groot concern dat op papier ‘één’ is, kan het weleens misgaan. Volkswagen en Porsche hebben wat dat betreft al een interessante en lange historie met elkaar.

Porsche en Audi: de beste vijanden

Zo ontwikkelde Porsche ooit een auto voor Volkswagen die op het laatste moment toch een epische Porsche werd (de 924), kocht Porsche ooit Volkswagen alvorens erachter te komen dat die deal toch iets teveel van het goede was, wilde Porsche geld zien van Audi nadat de boksbeugel hen sjoemeldiesels in de maag had gesplitst en vocht datzelfde Porsche redelijk recent nog met hand en tand tegen Audi op Le Mans, om maar wat te noemen. De beste vijanden, zo hebben creatieve journo’s in Die Heimat de verstandhouding wel eens omschreven.

Er lijkt nu nog een hoofdstuk aan deze broedertwist toegevoegd kunnen worden. Automobilwoche meldt namelijk dat Porsche zich teruggetrokken heeft uit Project Artemis. Dit hoogdravende Piëchesque project van Audi, Bentley en -voorheen dus- Porsche vernoemd naar de Godin van de Jacht had als insteek een extreem luxe autonome elektrische slee maken die op Tesla en co kon jagen. De auto(‘s) zouden vervolgens apart genoeg gebouwd moeten gaan worden in Hannover, omdat er in de Audi-fabrieken geen ruimte voor zou zijn. Een geinige keuze, daar de fabriek in Hannover op dit moment…Volkswagen Transporters maakt.

Porsche wil model in Leipzig bouwen

Doch dat feest gaat, voor wat betreft het Porsche-derivaat althans, nu dus kennelijk niet door. Porsche betaalt Volkswagen naar verluidt een negencijferig bedrag (voor de komma) om de auto niet bij VW Nutzfahrzeuge, maar in hun ‘eigen’ fabriek in Leipzig te bouwen. Daarbij zou Porsche ook meer ruimte willen hebben om af te wijken van de andere versies van Project Artemis.

Sterker nog, de intern als ‘K1’ bekend staande auto die Porsche aan het ontwikkelen is, gaat nu naar verluidt baseren op het PPE- (Premium Platform Electric) platform en hooguit enkele elementen van Project Artemis overnemen. Volgens de geruchten wordt ‘K1’ overigens een (hoe kan het ook anders) crossover. Deze komt dan naast/tussen de nieuwe elektrische Panamera en de Cayenne in het gamma terecht. De auto moet in 2024 of 2025 op de markt verschijnen.

De echte kenners van Autoblog hadden dit natuurlijk al lang zien aankomen

Orakel van Delphi en voormalig collega @hayte had dus in 2020 al gelijk over project Artemis en Porsche’s bemoeienis daarbij. Hij schreef destijds namelijk al:

De komst van Porsche lijkt echter wat vreemder. Porsche heeft met de Taycan immers al een elektrische sedan. Een gigantische (en dus zware) superluxe limo die daarnaast staat, lijkt niet per se de juiste keuze te zijn. Hayte, niet te verwarren met onze nieuwe waarspellende redactie-octopus Toto

Kennelijk is Porsche’s topman Oliver Blume anderhalf jaar later ook tot die conclusie gekomen. Wellicht hoopte Oliver eerder nog dat het feit dat een voormalig techneut van Cosworth, Red Bull, Toro Rosso en het LMP1-programma van Porsche de leiding over het project heeft voor een sportief sausje zou zorgen en viel dat tegen. Hoe dan ook, het wordt nu dus even een indrukwekkend tikkie overmaken naar zijn tegenhanger bij Audi voor Blume. Tenzij dat geld voor die sjoemeldiesels nog niet overgemaakt is natuurlijk. Misschien kunnen ze dan een en ander tegen elkaar wegstrepen.