Bentley viert de Mulsanne met laatste speciale uitvoering

Deze 6.75 Edition krijgt een beetje meer bling en wat verwijzingen naar het verleden.





Een van de voordelen aan een oud merk zijn, is dat je vaak een rijke historie hebt met heel wat hoogtepunten, waar je in het heden weer naar kunt verwijzen. Neem Aston Martin, dat het oude Lagonda een aantal jaar geleden oppoetste om de Taraf uit te kunnen brengen. Je hoeft de naam niet aan je publiek uit te leggen, want de meeste liefhebbers van (in dit geval Aston Martin) weten al wat voor auto het zal worden.

Bentley is nog zo’n (Brits) automerk met een rijke historie. Ze staan nu vooral bekend om de sierlijke Continental GT en de iets minder sierlijke Bentayga, maar maken tegelijkertijd ook twee vierdeur sedans; de Mulsanne en de Flying Spur. Die Mulsanne vliegt er deze lente echter uit, wat ook niet zo gek is als je bedenkt dat deze uit 2010 stamt. En je rijke clientèle wil natuurlijk niet in een tien jaar oude auto rondrijden.

Maar, wat doe je als luxemerk wanneer je een auto uit productie haalt? Juist, je gooit er nog even een speciale uitvoering tegenaan. Het uitzwaaimodel gaat de 6.75 Edition heten. Nee, dit heeft niets te maken met het productieaantal (het lijkt deze scribent ook vrij lastig om driekwart van een auto te verkopen), maar met het verleden. En tegelijkertijd ook de toekomst. Maar voornamelijk het verleden.

Die 6.75 slaat namelijk op de 6.75 liter-V8 die al zestig jaar in Bentley auto’s wordt gebruikt. Dit verhaal van Bentley klopt deels: de L-Series V8-motor waar ze naar refereren is inderdaad zestig jaar in productie, maar pas in 1968 werd deze (in een Rolls-Royce) vergroot naar 6,75 liter. En pas in 1970 kwam deze in een Bentley. Maar dat negeren we voor het gemak even.

Wat krijgt deze speciale Mulsanne? Het zijn vooral subtiele verwijzingen. De ventilatieknopjes in het interieur zijn bijvoorbeeld miniatuurversies van de olievuldop en overal zijn 6.75 Edition-stikseltjes te zien. Leuke details zien we in de tijdklok en kleine klokjes in het instrumentencluster: hier staan namelijk schematische afbeeldingen van de motor afgebeeld.

Aan de buitenkant zijn de veranderingen eveneens subtiel. Zo krijgen de kop- en achterlampen chromen omlijstingen en is de motorkapmascotte juist wat donkerder gemaakt. De 21″-velgen hebben een unieke licht-en-zwart kleurenmix. Omdat ze onder de motorkap ook wel iets moesten aanpassen, hebben ze het inlaatspruitstuk van een zwarte finish voorzien.

Een prijs geeft Bentley niet, wel dat de auto gebaseerd is op de Mulsanne Speed. Van de 6.75 Edition maakt Bentley dertig stuks. Zodra de laatste van de productieband is gerold, stopt Bentley met de productie van de Mulsanne en neemt de Flying Spur het stokje over als topmodel.