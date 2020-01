Nieuwe Mirai komt zowaar naar Nederland

De nieuwe 'Toekomst' komt volgend jaar onze kant op.





Ja, we gaan het weer over duurzaamheid en de energietransitie hebben. Want hoewel heel zakelijk Nederland aan de elektrische auto gaat en het inmiddels wordt gezien als de redding van de auto, is er toch één Japans merk dat lekker zijn eigen ding blijft doen: Toyota.

Want wie een elektrische Toyota wil, heeft eigenlijk vrij veel pech. Ergens dit jaar moet er een crossover Lexus uitkomen, maar voor de rest is het elektrische aanbod van Toyota vrij afwezig. Dit Japanse merk schijnt namelijk te denken dat BEV’s helemaal niet de oplossing zijn, maar de FCEV. Ofwel de waterstofauto. Dus kwamen ze in 2014 met de Mirai.

Dit was – uiteraard – geen verkoopsucces. En dat ligt niet eens voor het grootste gedeelte aan het uiterlijk: de Prius was ook alles behalve een schoonheid en was aan het begin van deze eeuw tóch een soort mode-icoon. Nee, het feit dat er amper plekken zijn om te tanken, zal daar een grotere rol in hebben gespeeld. Wereldwijd zijn er ruim 10.000 exemplaren van de Mirai verkocht.

Toch zegt Toyota nu met een opvolger te komen. Dat was eigenlijk al een beetje bekend, maar nu zeggen de Japanners het officieel. En die opvolger komt begin 2021 naar Nederland. De grootste aanpassing is toch wel het uiterlijk. Van een auto met een wat moeizaam uiterlijk, naar een sedan met een wat generieker design.

De volgende Toyota Toekomst (Mirai is namelijk Japans voor toekomst) krijgt daarnaast een grotere actieradius. Dat is in deze auto nóg belangrijker dan voor BEV’s door het gebrek aan tankmogelijkheden. Harde kilometers geeft Toyota niet, wel zegt het bedrijf te richten op een dertig procent grotere range. De eerste Toekomst kon 500 kilometer rijden, de toekomstige Toekomst moet dus zo’n 650 kilometer kunnen rijden. De nieuwe Mirai krijgt daarnaast een extra brandstoftanks, om tot drie tanks te komen. Eén grote en twee kleinere. Dat moet een extra kilogram aan waterstofcapaciteit opleveren.

Een ander praktisch gebied waar de Mirai er op vooruit gaat, is het aantal passagieren. Want waar de oude Toekomst plek had voor vier mensen, kan de nieuwe Toekomst er vijf vervoeren. Extra specs: een lengte, breedte en hoogte van 4.975×1.885×1.470 mm, een wielbasis van 2.920 mm, achterwielaandrijving, 20″-velgen en een 12,3″ centraal display.

Hoeveel je neer moet leggen om in de toekomst de Toekomst te kunnen rijden, zegt Toyota niet. Wel geeft het wat opmerkelijke cijfers over het aantal waterstoftankstations. In Nederland zijn het er nu een handjevol, eind dit jaar moeten dat er 17 zijn. Maar waar Toyota dit op baseert, wordt niet vermeld.