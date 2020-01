Eerste elektrische Lexus kost een halve ton

De Lexus UX 300e is maar nauwelijks duurder dan de hybride.





Elektrische auto’s zijn duur om te kopen. Niet alleen in absolute cijfers, maar ook relatief gezien. Neem de Peugeot e-208 en de Hyundai Kona Electric, allebei elektrische varianten van benzineauto’s. Om te beginnen met de Fransoos: de goedkoopste benzine-uitvoering kost 17.580 euro, de elektrische versie kost 36.250 euro. Praktisch het dubbele, dus. Bij de Kona Electric zien we een soortgelijk verhaal. Laatstgenoemde is er ook in hybride-uitvoering, deze is praktisch negenduizend euro goedkoper dan de elektrische.

Dus toen Lexus eind november de Lexus UX 300e Electric aankondigde – ja, de auto heet inderdaad ‘e Electric’ – leek een flinke meerprijs bovenop de 44.495 euro voor de hybride UX 250h niet onlogisch. Maar het valt mee, zo blijkt. Lexus weet namelijk te melden dat de 300e Electric 49.990 euro kost en dat deze zelfs nu al is te bestellen.

Maar wat krijg je eigenlijk voor die halve ton? Een volledig elektrische compacte crossover met een 204 pk-elektromotor die tot 300 Nm aan koppel kan leveren en een 54,3 kWh-accupakket. Daarmee moet je ‘meer dan’ 300 kilometer kunnen rijden, al is het nog niet duidelijk hoeveel ‘meer dan’. De definitieve WLTP-cijfers zijn namelijk nog niet bekend.

Die actieradius is overigens wel gebaseerd op de 18″-velgen van de duurdere Executive-uitvoering (die 63.190 euro kost). De actieradius op de standaard 17″-velgen is nog niet bekend. De Lexus heeft een nul-tot-honderd-tijd van 7,5 seconden en een topsnelheid van 160 km/u. Deze zomer moet de elektrische Lexus bij de dealers staan.

Hyundai Kona Electric

Maar wat is er qua elektrische crossovers allemaal nog meer te koop? Om te beginnen met een eerder genoemde: deze Kona Electric. Met 41.000 euro is het een goedkopere auto dan de Lexus, maar Hyundai is, in tegenstelling tot Lexus, natuurlijk geen luxemerk. Waar het interieur en de afwerking wat minder gaat zijn, zal je wel verder kunnen rijden dan de UX 300e Electric. De Hyundai heeft namelijk een actieradius van 449 kilometer.

DS 3 Crossback E-Tense

Deze Franse crossover is een wat serieuzere concurrent voor de Lexus. Want de actieradius is waarschijnlijk nét iets langer (320 kilometer) en de prijs is met 43.190 euro net iets lager. Een ander voordeel: deze moet dit voorjaar nog bij de dealer staan. En volgens Casper is deze DS nog luxe en kwalitatief goed ook. Heeft de Lexus al verloren voordat ze überhaupt zijn begonnen?