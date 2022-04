Benzineprijs binnenkort onder 2 euro in Nederland?

Dalende olieprijzen! Binnenkort voor minder dan 2 euro tanken in Nederland dankzij een gunstigere benzineprijs?

De actuele benzineprijzen zijn nog altijd fors. De landelijke adviesprijs voor Euro95 ligt op € 2,229 volgens United Consumers. Dat is al een stuk minder dan een tijdje terug, met dank aan een accijnsverlaging op 1 april. De kans is groot dat de komende periode de prijzen nog verder dalen. Een benzineprijs van minder dan 2 euro voor een litertje Euro95 komt langzaamaan in zicht.

We hebben het dan niet over de adviesprijzen, maar over de prijzen aan de lokale pomp. Die zitten doorgaans al flink onder de adviesprijs. Door dalende olieprijzen betaal jij minder aan de pomp. Het is een totaal ander beeld in vergelijking met een paar maanden geleden. Toen de prijzen elke dag met meerdere centen stegen.

Vanmorgen zijn de olieprijzen verder gedaald naar het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne. Wanneer deze ontwikkelingen zich doorspelen is een benzineprijs van minder dan 2 euro voor Euro95 niet ondenkbaar.

De vraag is natuurlijk wanneer het kabinet beslist om de accijnsverlaging terug te draaien. Deze ‘korting’ bedraagt 17 cent voor benzine en 11 cent voor diesel. Hopelijk laten ze de accijnsverlaging nog lang doorlopen in Den Haag en dalen de brandstofprijzen verder de komende periode. 1,95 of 1,90 voor een liter Euro95? Kom maar door.